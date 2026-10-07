Turizmo sezonas: kuo galime pasidžiaugti?

Vasaros akcentai
Kaunas šiltuoju metu laiku sulaukė įvairių svečių iš užsienio ir kitų Lietuvos miestų. „Kauno diena“ apžvelgia, kokios turizmo tendencijos vyravo vasarą.
„Kauno turizmo vasarą vertiname gerai. Ryškiausias jos akcentas buvo didieji renginiai, tačiau svečiai mieste turėjo ką veikti ir prieš juos, ir kitą dieną: susipažinti su architektūra ir muziejais, leisti laiką prie upių, atrasti miesto parkus ir gastronomiją. Būtent ši patirčių įvairovė leido Kauną rinktis ne vien renginiui, bet ir visam savaitgaliui“, – tikino „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius.
Turizmo ekspertas įsitikinęs – Kauno vasara buvo labai įvairi, pasiūliusi nuo didžiųjų koncertų „Žalgirio“ arenoje, Dariaus ir Girėno stadione iki aviacijos pasirodymų ar ekskursijų ir gero maisto.
„Į miestą kvietė André Rieu, „Black Eyed Peas“, Lenny Kravitzo ir Pitbullio koncertai, Pažaislio muzikos festivalis ir „ConTempo“. Pavasarį duris atvėrė atnaujintas Lietuvos aviacijos muziejus, o vasarą Aleksote vyko Kauno aviacijos šventė.
Gastronomijos mėgėjams irgi buvo kuo pasidžiaugti: Kauno restoranai ir vėl pateko į „Michelin“ gidą, o miesto vietos sulaukė „Falstaff“ (tarptautinis gatvės maisto gidas – red. past.) dėmesio. Norintys pažinti miestą galėjo rinktis iš ekskursijų, o savarankiškai pasivaikščioti pristatėme naują maršrutą „Kaunas yra Kaunas“ – pamatyti miestą taip, kaip jį kasdien patiria vietiniai“, – toliau vasaros sezono akcentus dėliojo T. Stankevičius.
Pasak „Kaunas IN“ vadovo, buvo ir kitų renginių, dėl kurių į miestą atvyko svečių iš užsienio. Štai birželio pabaigoje Kauno technologijos universitetas surengė tarptautinę taikomosios matematikos konferenciją „ECMI 2026“.
Liepą Kaune vyko pasaulio jaunių ir jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionatas, į kurį susirinko apie 350 sportininkų iš 37 valstybių. Rugpjūtį Kauno mariose surengtas vaikų ir jaunių motorlaivių „Formula Future“ pasaulio čempionatas – jame varžėsi 91 dalyvis iš trylikos šalių.
„Tokie renginiai į miestą sutraukia ne tik dalyvių, bet ir jų komandų bei artimųjų. Ateityje tikimės dar daugiau tarptautinių renginių, nes jų ekonominis efektas miestui yra žymus. Pvz., mūsų skaičiavimais, vien Pitbullio koncertas miesto ekonomiką papildė daugiau nei 4 mln. eurų“, – tai, kad didieji renginiai padeda vietos verslams, pažymėjo T. Stankevičius.
Sezono naujovės
Nors Kaunas turi daug įvairiausių maršrutų, kviečiančių patirti geriausią miesto ritmą, tačiau kiekvieną sezoną svečiams pasiūloma išbandyti ką nors naujo. Šiemet pristatytas minėtas maršrutas „Kaunas yra Kaunas“.
„Į jį įtraukėme vietas, kurias mėgsta patys kauniečiai, kad svečiai galėtų pažinti miestą taip, kaip jį pažįsta vietiniai, ir bent trumpam pasijusti tikrais kauniečiais. Lankytojus pasitiko ir atnaujinta Lietuvos aviacijos muziejaus ekspozicija.
Turizmo informacijos centre naujiena tapo išmanusis stalas. Matome, kad lankytojai juo vis dažniau naudojasi: išsirenka patikusias vietas, susidėlioja maršrutą ir su mūsų rekomendacijomis leidžiasi pažinti Kauno. Popierinių leidinių jiems prireikia vis rečiau“, – pastebėjo „Kaunas IN“ direktorius.
Srautas augo
Vasarį JAV pradėjo atakuoti Iraną, dėl to laivybai uždarytas Hormūzo sąsiauris. Dėl šio karinio konflikto sparčiai pradėjo kilti degalų kainos, tad dalis kelionių organizatorių irgi kėlė kainas ar visai atšaukė keliones.
Turizmo ekspertai nurodė, kad tai turėjo tam tikros įtakos ir Kauno turizmo sezonui, tačiau mūsų regione nepasitaikė masinių kelionių atšaukimo atvejų.
„Skrydžių kainų ir tvarkaraščių pokyčiai galėjo pakoreguoti pavienių keliautojų planus, tačiau kitų reikšmingų veiksnių, kurie šią vasarą būtų trikdę atvykimą į Kauną, nepastebėjome. Kauno oro uostas per vasarą aptarnavo apie 480 tūkst. keleivių – maždaug 5,2 proc. daugiau nei praėjusią vasarą. Tad, nepaisant pokyčių aviacijos sektoriuje, bendras keleivių srautas augo“, – komentavo T. Stankevičius.
Kitos kryptys
Be didžiųjų pramoginių renginių, Kaunas ne kartą buvo tapęs konferencijų erdve, į kurią rinkosi įvairių sričių ekspertai.
„Šią vasarą Kaune vyko tarptautinė ECMI konferencija, subūrusi mokslo ir verslo atstovus. Susidomėjimą matome ir žvelgdami į priekį – nuolat gauname užklausų dėl didelių renginių kitais ir dar vėlesniais metais: 2027-aisiais Kaunas dalyvaus projekte „Science Comes to Town“, o 2028-aisiais priims Pasaulinį esperantininkų kongresą“, – apie susidomėjimą konferencijų turizmu, kalbėjo „Kaunas IN“ vadovas.
Tikimasi, kad šis turizmo sektorius dar žymiau pradės augti, kai bus pastatytas M. K. Čiurlionio koncertų centras, kuriame bus ir konferencijoms pritaikytų didelių erdvių.
Medicinos turizmas Kaunui taip pat svarbus ir vis dažniau sulaukia užsieniečių dėmesio. „Bendradarbiaujame su LSMU Kauno klinikomis ir kartu rengiame komunikaciją užsienio rinkoms. Matome augantį svečių iš Jungtinės Karalystės nakvynių skaičių. Šia tema domisi ir užsienio žiniasklaida, pvz., BBC radijas. Norime, kad į konferenciją ar gydytis atvykę žmonės galėtų lengvai suplanuoti viešnagę Kaune – rasti, kur apsistoti ir kokios veiklos ar pramogos jiems tinka. Abiejose srityse galime geriau sujungti pagrindinį atvykimo tikslą su pačia viešnage Kaune“, – teigė T. Stankevičius.
Turisto paveikslas
Kauną yra pamėgę įvairių šalių ir amžiaus turistai, mieste ieškantys skirtingų patirčių.
„Vieno tipinio Kauno turisto paveikslo nėra. Pagal apgyvendinimo statistiką ir mūsų turizmo informacijos centrų duomenis, sulaukiame ir Lietuvos gyventojų, ir svečių iš užsienio. Daugiausia užsienio svečių atvyksta iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Lenkijos ir Latvijos.
Juos į Kauną traukia kultūra, renginiai, architektūra ir galimybė leisti laiką gamtoje. Kiti atvyksta darbo reikalais, aplankyti artimųjų ar pasinaudoti medicinos paslaugomis. Turizmo informacijos centruose sutinkame įvairaus amžiaus keliautojų“, – įvairialypį svečių portretą piešė „Kaunas IN“ vadovas.
Jis pridūrė, kad, vertinant pagal nakvynių skaičių, šiuo metu daugiausia į Kauną atvyksta turistų iš Jungtinės Karalystės – jų vidutinė nakvynės trukmė taip pat yra ilgiausia. „Tai lemia medicinos paslaugų teikimas ir su tuo susijusios procedūros“, – britų kelionės tikslą į Kauną įvardijo T. Stankevičius.
Verta sugrįžti
Metai dar nesibaigė, tad ir pramogų Kaunas tikrai dar pasiūlys. Miesto svečių dar laukia daugybė pramogų, dėl kurių verta sugrįžti.
„Iki metų pabaigos Kaune vyks dar nemažai renginių. Jau prasidėjo „Žalgirio“ Eurolygos sezonas, netrukus vyks šiuolaikinio šokio festivalis AURA. Spalį laukia „Kaunas Blues“, lapkritį – gastronomijos savaitė, šiuolaikinio cirko festivalis „Cirkuliacija“ ir dar vienas Pitbullio koncertas „Žalgirio“ arenoje. Artėjant Kalėdoms vėl susitiksime Rotušės aikštėje prie eglės, lauks ir kalėdinis miestelis, ir kitos šventinės pramogos“, – sakė „Kaunas IN“ vadovas.
Iki metų pabaigos Kaune dar laukia nemažai renginių.
Nuo penktadienio lankytojų laukia ir dar viena pramoga – Nemuno saloje pradėjo veikti apžvalgos ratas „Kaunastic“.
„Jei norisi ramesnės dienos, galima pasivaikščioti po Senamiestį ir Žaliakalnį, užsukti į „Mokslo salą“ ar M. K. Čiurlionio muziejų“, – pridūrė T. Stankevičius.
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