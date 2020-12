„Urmo“ miestelis: ypatingoms Kalėdoms – išskirtinės dovanos

Ragina neskubėti

„Turgaus prekybininkai labai dėkingi tiek savo ištikimiausiems pirkėjams, tiek kitiems neabejingiems miestiečiams, kurie maisto produktų įsigyti atvyksta specialiai į turgų. Ne tik dėl išskirtinio ir gausaus asortimento, bet ir dėl to, kad taip padėtų jiems išgyventi“, – sakė prekybos miestelio „Urmas“ marketingo vadovė Dovilė Lengvenienė.

Kalėdos šiemet bus kuklesnės, bet dovanėlę bent patiems artimiausiems žmonėms taip pat norisi įteikti. Todėl atvykę maisto produktų, pirkėjai prigriebia ir vieną kitą dovaną su įdomesniais maisto gaminiais, kurių prekybininkai šiemet buvo paruošę išties gausiai.

„Kartu labai kviečiame laikytis rekomendacijų ir reikalavimų dėl tebesitęsiančios pandemijos. Saugotis svarbu ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo šeimos narių, kad per šventes galėtume būti visi kartu. Prieš atvykstant apsipirkti rekomenduojame stabtelėti, gerai apgalvoti pirkinių sąrašą. Susikoncentruoti ties labiausiai reikalingais dalykais, nesiblaškyti dėl smulkmenų“, – atkreipė dėmesį D. Lengvenienė.

Turgaus prekių jau galima įsigyti ir internetu per programėlę „Bazzarr Delivery“.

Šamas šokolade ir medus su uogomis

Dėl karantino per šias šventes toli gražu ne su visais artimaisiais pavyks kartu susėsti prie šventinio stalo. Turgaus prekiautojai pastebėjo, kad dėl to žmonės šiemet kur kas labiau ieško valgomų dovanų rinkinių, kuriuos galėtų padovanoti Kalėdų proga. Taip jie nori bent iš dalies išlaikyti ypatingą bendrumo jausmą, atsirandantį per Kūčių vakarienės ar Kalėdinių pietų metu.

Ypač didelis šiemet populiarių valgomų dovanų rinkinių pasirinkimas – Centriniame turguje įsikūrusioje krautuvėlėje „100 procentų“. Čia galima įsigyti jau paruoštų ir supakuotų dovanų rinkinių iš natūralių, išskirtinių, gurmaniškų produktų. Taip pat galima sudaryti rinkinius savo nuožiūra, kuriuos jums čia pat ir šventiškai supakuos.

Dovanų rinkiniams puikiai tiks užtepėlės (kanapinė, pesto), džiovintas šamas, vytinta jautiena. Riešutų sviestai su kanapėmis, česnaku, vasabiu ar pasaldinti klevų sirupu. Vienas įdomiausių produktų – gurmaniškos džiovinto šamo lazdelės šokolade: su kanapių sėklomis, baziliku arba avietėmis.

Liofilizuotos uogos ir natūralaus dūmo mėsos gaminiai

Gurmaniškus patiekalus gaminti mėgstantį žmogų tikrai pradžiugins jau paruošti marinavimo ekstraktai mėsai, užpilai salotoms, aštrios konservuotos alyvuogės. Dovanų rinkiniuose puikiai derės himalajų arbata, įvairios ekologiškos vaistažolių arbatos, granolos. Taip pat ir liofilizuotos uogos bei jų milteliai ir tokiu pat būdu apruoštos prieskoninės žolelės. Dar ir sveikuoliški batonėliai iš liofilizuotų uogų miltelių.

Ir medus – ne tik natūralus, bet ir pagardintas svarainiais, šokoladu, mėtomis bei įvairiomis uogomis: mėlynėmis, braškėmis, vyšniomis. Visi šie bendrovės „Smile Snacks“ pagaminti produktai dovanų rinkiniuose gali būti derinami su natūralia „Miglūno“ produkcija. Tai – tradiciniai kaimiški mėsos gaminiai paruošti tik su prieskoniais, druska ir natūraliu dūmu: kumpiai, lašiniai, šoninė, nugarinė, dešros.

Turkiškos, graikiškos, prancūziškos, armėniškos gėrybės

Įvairių gardumynų tiek dovanoms, tiek šventiniam stalui rasite ir turkiškų saldumynų krautuvėlėje, įsikūrusioje turgaus centre esančioje prekybinėje saloje, 404 vietoje. Kalėdoms čia labai populiarios dovanėlės iš įvairių skonių tikro turkiško lukumo. Bet yra ir itališkų, prancūziškų gurmaniškų dalykėlių: įvairūs ekologiški ir natūralūs kepenėlių paštetai, užtepėlės, actai. Tikras prancūziškas „cassoulet“ troškinys ir daugelis kitų.

Dovanų rinkiniai yra jau paruošti arba galite susirinkti savo, kurį jums gražiai supakuos. Beje, supakuoti čia galite ir bet kur kitur pirktas dovanas.

Turguje taip pat prekiaujama ir tikrais graikiškais („Graikiškos gėrybės“) bei armėniškais ir kitų Kaukazo tautų („Granato rūsys“) kulinarinio paveldo produktais.

Įdomių dovanų idėjų siūlo ir aliejaus, arbatų, prieskonių, riešutų krautuvėlės.

Viskas šventiniam stalui

Ir nepamirškite, kad Centriniame turguje rasite viską, ko reikės šventiniam stalui. Atvėsintos, šaldytos, rūkytos žuvys ir kitos jūros gėrybės. Šviežia mėsa: paukštiena, jautiena, kiauliena, ypač didelis tradicinių kaimiškų rūkytų ir vytintų mėsos gaminių pasirinkimas. Gausybė vaisių, daržovių, sveriamų arbatų, prieskonių, natūralių aliejų, pieno, duonos produktų, tortų, šakočių.

Centrinis Kauno turgus yra įsikūręs prekybos miestelio „Urmas“ (Pramonės pr. 16) Rytinės galerijos 19 prekybos salėje. Darbo dienomis turgus dirba nuo 7 val. iki 17.30 val., šeštadienį – iki 16 val., sekmadienį – iki 15 val.

„Urme“ taip pat dirba ir kitos Rytinėje galerijoje veikiančios maisto parduotuvės.