Vandens suvartojimas išaugo dvigubai. Kai kur tai turės pasekmių

Dėl masinio želdynų laistymo itin padidėjęs vandens suvartojimas skaičiuojamas Romainių-Vijūkų zonoje (suvartojimas piko metu per valandą išauga nuo 100 iki 260 kub. m.), Ringaudų-Noreikiškių zonoje (suvartojimas piko metu per valandą išauga nuo 60 iki 200 kub. m.), Domeikavoje (suvartojimas piko metu per valandą išauga nuo 60 iki 180 kub. m.), Garliavoje (suvartojimas piko metu per valandą išauga nuo 100 iki 190 kub. m.).

Pastebima, gyventojai vandenį daugiau vartoja jau ir naktimis, kai per valandą, vietoje įprastų 10–25 kub. m., suvartojama nuo 30 iki 50 kub. m.

Gausus vandens vartojimas iššaukia vandens slėgio kritimą ir drumstumą

Klientams masiškai ėmus naudoti daugiau vandens, tinkluose pasikeičia vandens tekėjimo greitis ar kryptis, dėl ko vamzdžiuose sukyla per daugelį metu susikaupusios natūralios geležies ir mangano nuosėdos. Esant padidėjusiam suvartojimui, nuosėdos gali atsirasti netgi nepaisant to, kad iš vandenviečių geriamasis vanduo visada tiekiamas skaidrus ir papildomai filtruotas.

Situacija sprendžiama

Esant tokiai situacijai bendrovė deda visas pastangas, kad gyventojai nepritrūktų geriamojo vandens būtiniausioms reikmėms. Tinklai plaunami per priešgaisrinius hidrantus, o gręžiniai veikia visu pajėgumu.

Ilgalaikėje perspektyvoje, siekiant gerinti tiekiamo vandens kokybę (mažinant geležies ir mangano kiekį), šiuo metu vykdomi Kleboniškio vandenvietėje išgaunamo vandens gerinimo įrenginių projektavimo darbai. Ten bus valomas Domeikavai, Šilainiams ir kitai šiaurinei miesto daliai tiekiamas vanduo.

Prašoma atsakingai naudoti geriamąjį vandenį ir nelaistyti želdinių

Siekdama užtikrinti vandens kokybę, bendrovė prašo kauniečių, ypač Domeikavos gyventojų, kaitros metu vandenį želdinių laistymui naudoti labai atsakingai. Ypatingai prašoma pievelių ar želdynų laistymui geriamojo vandens nenaudoti nuo 18 val. iki 23 val. Masiškai laistant, „Kauno vandenims“ sunkiau užtikrinti tinkamą geriamojo vandens slėgį ir/ar kokybę.