VDU: šio tyrimo išvados yra rimtas signalas

Šis tyrimas buvo atliktas po to, kai naujienų portalas „15min“ paskelbė apie galbūt fiktyvius buvusio premjerės patarėjo ir ŽŪA kanclerio Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamus ūkininkų mokymus.
VDU rektorės sudaryta komisija nustatė trūkumus ir galimus pažeidimus vykdant trijų mokymų projektus ŽŪA. Šių projektų vykdymo priežiūra, kaip parodė tyrimas, buvo nepakankama, o dokumentacijos tvarkymas – aplaidus.
Komisijai didžiausių abejonių sukėlė mokymų dalyvių sąrašų tikrumas. Atsitiktine tvarka apklausus sąrašuose esančius asmenis, paaiškėjo, kad dalis jų dalyvavo ne visuose mokymuose, kiti patvirtino nedalyvavę. Projektų vadovai ar administratoriai kontaktiniuose mokymuose fiziškai nedalyvaudavo.
Pasak pranešimo, artimiausiu metu rektorė Ineta Dabašinskienė priims sprendimus dėl drausminių nuobaudų atsakingiems darbuotojams už nustatytus projektų vykdymo trūkumus.
Universitetas taip pat pažymėjo, kad trūkumai šalinami, o apie galimus pažeidimus informacija perduota teisėsaugai.
„Šio tyrimo išvados yra rimtas signalas, kad vidinės kontrolės sistemos tam tikrose grandyse nesuveikė. Skubiai taisome aptiktas spragas ir užtikriname, kad tokia praktika nepasikartotų“, – pranešime cituojama I. Dabašinskienė.
Anot komisijos pirmininko VDU prorektoriaus studijoms Ryčio Pakrosnio, „dėl stebėsenos ir kontrolės stokos atsirado neatitikimai dokumentacijoje“, dėl to prevenciškai keičiama mokymų projektų administravimo tvarka.
Administravimo grupės vadovai bus įpareigoti asmeniškai dalyvauti kontaktiniuose mokymuose ir fiziškai užtikrinti dalyvių registracijos tikslumą. Taip pat atliekama projektų valdymo ir administravimo taisyklių peržiūra.
Kaip rašė BNS, „15min“ paskelbus žurnalistinį tyrimą apie ūkininkų mokymus, kuriuose faktiškai nėra klausytojų, premjerė Inga Ruginienė gegužės pirmoje pusėje V. Jukną atleido iš savo visuomeninio konsultanto pareigų.
Naujienų portalo duomenimis, buvusio Darbo partijos nario, dabar narystę Socialdemokratų partijoje sustabdžiusio V. Juknos įstaiga „Mokslinės paslaugos“ įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus mokymų projektus 51-oje šalies savivaldybėje
Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius „15min“ patikrino 13 tokių mokymų ir klausytojų juose neužfiksavo nė karto.
Savo ruožtu kovą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo organizuojant mokymus V. Juknos įstaigai ir VDU ŽŪA.
Anot teisėsaugos, šie du subjektai galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaule galėjo gauti beveik 400 tūkst. eurų ir pasikėsinti į dar daugiau nei 188 tūkst. eurų europinės paramos.
V. Jukna VDU tarybos sprendimu gegužę buvo atleistas iš kanclerio pareigų, o ŽŪA Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovė Edita Meškinytė nušalinta.
Naujausi komentarai