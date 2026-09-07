Vienintelė nauja pradinė šalyje ir renovacijos lyderiai: kaip šiemet rugsėjį pasitiko Kauno rajonas

Būtina augančiai bendruomenei
Šiemet Lietuvoje pastatyta tik viena nauja pradinė mokykla. Tokia šventė įvyko Kauno rajone, didžiausioje, daugiau kaip 13 tūkst. gyventojų turinčioje Domeikavos seniūnijoje. Šiuolaikiškai įrengtoje mokykloje galės mokytis beveik 480 mokinių. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas tvirtino, kad nauja mokykla jaunai ir augančiai bendruomenei gyvybiškai būtina.
„Šiandien, kai Lietuvoje ne viena mokykla užveria duris, naujos Domeikavos pradinės mokyklos atidarymas – ypatingas įvykis. Tai ženklas, kad čia laukiama šeimų, kad čia norima auginti ateitį“, – kalbėjo į šventę atvykusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Beveik 2 200 kv. m ploto mokykloje įrengta 20 pradinių klasių, informatikos ir anglų kalbos kabinetai, pagalbos mokiniui specialistų erdvės, universali salė, sporto ir bendruomenės erdvės. Mokyklos teritorijoje įrengtas mažojo FIFA standartų futbolo stadionas, treniruoklių aikštynas.
„Mokyklos vertę kuria ne pastatas, o žmonės. Mokytojai, kurie kiekvieną rytą pasitiks vaikus, tėvai, kurie čia patikės brangiausia, ką turi, ir, svarbiausia, vaikai – jų juokas, žinių troškimas ir svajonės“, – kalbėjo V. Makūnas.
Pirmoji šalyje
Rugsėjo 1-oji šiemet ypatinga ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos bendruomenei – 667 mokiniai, susirinkę į 33 klases, naujus mokslo metus pradėjo iš pagrindų atnaujintoje ir modernizuotoje mokykloje. Dėl užklupusios liūties iškilmes teko perkelti iš parko į gimnazijos vidų, tačiau bendruomenės nuotaika buvo pakili. Atnaujintas patalpas pašventino Karmėlavos šv. Onos parapijos klebonas Virginijus Veprauskas.
Šventėje dalyvavęs Kauno rajono meras pastebėjo, kad gimnazija tapo pirmąja ugdymo įstaiga Lietuvoje, renovuota skydais. Jais apšiltinti visi trys gimnazijos pastatai, o naujieji fasadai papuošti tautiniais motyvais. Tai, jo žodžiais, simboliška mokyklai, kuri garsėja pilietiškumu, patriotiškumu ir pagarba savo krašto istorijai.
Savivaldybės vadovas dėkojo bendruomenei už kantrybę vykstant statyboms, taip pat rangovams ir Aplinkos ministerijai, su kuria kartu buvo įgyvendintas šis projektas.
Artėjant Balio Buračo 130-osioms gimimo metinėms, gimnazijos aplinkoje atsirado naujų šio žymaus kraštotyrininko, etnografo ir fotografo palikimo įamžinimo akcentų, mokinius ir svečius pasitinka atnaujinta muziejaus ekspozicija.
Chemijos, fizikos ir technologijų kabinetuose įrengtos naujos laboratorinės erdvės, duris atvėrė inovatyvi „Lietuvos Junior Achievement“ antreprenerystės klasė. Čia mokiniai galės gilinti ekonomikos, verslumo ir finansinio raštingumo žinias. Netrukus bus baigta atnaujinti sporto salė.
Modernesnė ir patogesnė
Šventinį rytą Ežerėlio pagrindinės mokyklos kiemą vėl pripildė vaikų šurmulys, susitikimų džiaugsmas ir šventinė nuotaika. Į Mokslo ir žinių dienos šventę susirinko mokiniai, jų tėveliai, mokytojai ir svečiai. Kartu naujų mokslo metų pradžia pasidžiaugė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris, tarybos nariai ir kiti svečiai.
„Nors Ežerėlio mokyklos bendruomenė nedidelė, ji išsiskiria savo pasiekimais šokyje, mene, kultūroje ir moksle. Šiandien džiaugiamės ir mokyklos atgimimu – čia geresnes sąlygas ugdytis turės tiek patys mažiausi, tiek vyresni gimnazistai. Linkiu nebijoti iššūkių, būti smalsiems, kurti gražesnę aplinką aplink save ir branginti tai, ką turite“, – linkėjo M. Rikteris.
Šie mokslo metai Ežerėlio mokyklos bendruomenei ypatingi – mokiniai juos pasitinka gerokai atsinaujinusioje, modernesnėje ir patogesnėje mokykloje.
Švietimo įstaigoje moderniai įrengtos keturios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės ir vaikų lauko žaidimų aikštelė. Apšiltintas visas mokyklos pastatas, suremontuotas stogas, atnaujintas fasadas, o pagrindinį įėjimą dabar puošia erdvi aikštė.
Vienas didžiausių pokyčių – nauja erdvi modulinė valgykla, sujungta su pagrindiniu mokyklos pastatu. Ji užtikrins ne tik patogesnes maitinimo sąlygas, bet ir leis mokiniams į valgymo salę patekti neišeinant į lauką.
Atnaujinta ir mokyklos fojė, įrengtos erdvės drabužinei, visoje mokykloje pakeisti langai, padaugėjo sanitarinių patalpų. Sporto salėje sugrąžinti ankstesni originalūs langai, todėl erdvė tapo šviesesnė. Pradinukų korpuse atnaujintos visų klasių durys, įrengti kondicionieriai, pakeisti laiptų turėklai.
Pokyčiai įgyvendinti ir mokyklos aplinkoje – įrengta patogi automobilių stovėjimo aikštelė su vieta mokykliniam autobusui ir patogiu judėjimu tėvams, atvežantiems vaikus į darželį. Atnaujinta stadiono bėgimo takų danga ir perdažytos linijos. Į pamokas nuo šiol mokinius kvies modernus skambutis.
Įstaigoje bus ugdomi 237 vaikai ir mokiniai: 54 lankys ikimokyklinio ugdymo grupes, 20 – priešmokyklinio ugdymo grupę, 64 mokysis pradinėse, o 99 – pagrindinio ugdymo klasėse.
Ežerėlio pagrindinės mokyklos patalpose taip pat mokysis 33 VDU Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo skyriaus III–IV gimnazijos klasių mokiniai. Iš viso čia naujuosius mokslo metus pradėjo 270 mokinių ir ugdytinių.
Plečia prieinamumą
Naujų mokslo metų pradžią šventiškai pasitiko ir Kauno rajono meno mokyklos bendruomenė. Į mokyklą ir jos filialus sugrįžo vaikai ir jaunuoliai, savo kasdienybę siejantys su muzika, daile, teatru, choreografija ir kitomis meno sritimis. Mokslo ir žinių dienos šventėje kartu su mokyklos bendruomene dalyvavo ir Kauno rajono meras V. Makūnas, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė, tarybos nariai.
Šventinėje programoje savo pasirodymu „Aš“ džiugino Kauno rajono meno mokyklos teatro skyriaus „Dugnas“ auklėtiniai. Jaunųjų aktorių vadovas – Tomas Erbrėderis.
Šiuo metu Kauno rajono meno mokykloje ir jos filialuose Raudondvaryje, Vilkijoje ir Babtuose meninius gebėjimus ugdo ir lavina beveik 1 tūkst. vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų. Jiems savo žinias ir patirtį perduoda 86 kvalifikuoti pedagogai.
Mokykloje vykdomos fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų ir liaudies instrumentų, chorinio ir solinio dainavimo programos. Veikia ankstyvojo amžiaus meninio ugdymo, teorinių disciplinų, teatro, choreografijos ir dailės skyriai.
Kauno rajono meno mokykla nuosekliai plečia meninio ugdymo prieinamumą įvairiose rajono vietovėse. Šiuo metu Vilkijoje vyksta naujo filialo pastato įrengimo darbai – čia kuriamos šiuolaikiškos sąlygos meniniam ugdymui.
Mokyklos veiklą numatoma plėsti ir Domeikavoje. Čia planuojama vykdyti akordeono, varinių pučiamųjų instrumentų, fortepijono, solinio dainavimo, fleitos ir dailės programas.
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