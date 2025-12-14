Vilniuje – kalėdinis žygis

Kaip pranešė sostinės savivaldybė, šis renginys yra „Vilniaus – Europos žaliosios sostinės 2025“ programos dalis.
Žygio dalyviai galės rinktis iš 6, 12 ir 18 kilometrų ilgio atstumų. Maršrutas prasidės Vilniaus Gedimino technikos universiteto („Vilnius Tech“) kiemelyje, šalia Pavilnių regioninio parko, ir tęsis Antakalnyje.
Starto ir finišo erdvėse dalyvius pasitiks Kalėdų Senelis, bus vaišinama karšta arbata ir užkandžiais.
Pasak projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovės Jurgos Pociūtės-Mikūtienės, žiemą ir gerai žinomos miesto vietos atsiskleidžia naujai, leidžia suprasti Vilniaus žalumą ir gyvumą.
„Šis žygis – puiki proga tiek iš naujo atrasti miestą, tiek atsipalaiduoti ir šventinį laikotarpį pasitikti ramesniems, įkvėpus gamtos ramybės ir pasimėgavus judesiu su draugais ar šeima“, – pranešime cituojama J. Pociūtė-Mikūtienė.
Kaip rašė BNS, Europos žaliosios sostinės apdovanojimus Europos Komisija įsteigė 2010-aisiais, skatindama miestus tapti žalesniais ir švaresniais bei taip pagerinti savo piliečių gyvenimo kokybę.
Apdovanojimu pagerbiami miestai, kurie yra įsipareigoję siekti Europos žaliojo kurso tikslų, pirmiausia – Nulinės taršos veiksmų, Žiedinės ekonomikos veiksmų planų ir Biologinės įvairovės strategijos.
Šiemet Europos žaliosios sostinės titulą Vilnius perėmė iš Valensijos miesto.
