Žvilgsnis į pareigūnų kasdienybę

Susirinkusius pasveikino Lietuvos policijos mokyklos vadovai, Policijos departamento ir Kauno rajono savivaldybės atstovai. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė pabrėžė, kad policijos pareigūno profesija yra ne tik atsakingas pasirinkimas, bet ir svarbi misija, prisidedanti prie visuomenės saugumo ir žmonių gerovės.
Viena įspūdingiausių programos dalių tapo policijos kinologų pasirodymas. Renginio svečiai stebėjo kursantų rikiuotę, profesinės taktikos demonstracijas ir iš arti pamatė, kokių fizinių ir profesinių įgūdžių reikalauja pareigūno tarnyba.
Renginio metu buvo galima susipažinti su įvairių policijos padalinių darbu, išryškinti pirštų atspaudus, išbandyti lazerinio šaudymo užduotis, spręsti kriminalines užduotis ar pasijusti tikrais detektyvais.
Šiemet pagal Policininko modulinę profesinio mokymo programą mokosi 140 kursantų, kurie baigs ją liepos 17 d.
Lietuvos policijos mokykla nuolat atnaujina mokymo programas, atsižvelgdama į šiandienos visuomenės poreikius. Šiais metais kursantams pradėti taikyti kompleksiniai mokymai smurto artimoje aplinkoje tematika, kuriuose teorinės žinios derinamos su bendravimo, psichologinio pasirengimo ir taktiniais įgūdžiais.
Mokykloje daug dėmesio skiriama ir tarptautiškumui. Kursantai gali dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo programose, semtis profesinės patirties įvairiose Europos šalyse, susipažinti su kitų valstybių policijos darbo metodais ir gerąja praktika.
Kauno rajono savivaldybės bendradarbiavimas su Lietuvos policijos mokykla prasidėjo nuo 2014 m., kai būsimų pareigūnų kalvė įsikūrė Mastaičiuose. Kartu įgyvendinamos iniciatyvos, skatinančios fizinį aktyvumą, stiprinančios bendruomeniškumą ir prisidedančios prie saugesnės aplinkos kūrimo.
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