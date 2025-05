Anksčiau laiko išeiti į laisvę norinčio Jakščio advokatas prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą

„Nutarta nuteistojo gynėjo advokato Aloyzo Kruopio skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų Kaišiadoryse 2025 m. balandžio 16 d. nutartį. Skundžiama Kauno apylinkės teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, jos naikinti nuteistojo gynėjo skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo“, – Eltą informavo teismo atstovė Milda Kryžė.

Teismas taip pat netenkino advokato prašymo kreiptis išaiškinimo į Konstitucinį Teismą, ar Bausmių vykdymo kodekso nuostatos numatančios, kad lygtinai į laisvę negali būti paleisti asmenys, nuteisti už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui.

„Vien tai, jog nuteistojo netenkina įstatymo leidėjo numatyta pozicija, nesudaro pagrindo teigti, kad Bausmių vykdymo kodekso 83 straipsnio 3 punkto nuostata prieštarauja Konstitucijai“, – rašoma teisėjos Aušros Vingilės nutartyje.

Ji pažymėjo, kad nuteistojo gynėjo skunde prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą iš esmės yra susijęs su kritika galiojančiam teisiniam reglamentavimui ir subjektyviu vertinimu, o ne su nurodytos normos konstitucingumo klausimu, todėl apygardos teismas neturi teisinio pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Aukščiau minėtame Bausmių vykdymo kodekso straipsnyje įtvirtintas baigtinis asmenų sąrašas, kuomet lygtinis paleidimas nėra taikomas – asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus; asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai; asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir (ar) neliečiamumui; asmenims, atliekantiems bausmę už tyčinius nusikaltimus, padarytus laikino sulaikymo, suėmimo vykdymo, arešto arba laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu; asmenims, atliekantiems nedelsiant atliktinos laisvės atėmimo bausmės dalį.

Teisėja konstatavo, kad nuteistojo gynėjo skundas dalyje dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos kovo 14 d. pripažinimo nepagrįstu bei dėl lygtinio instituto taikymo nuteistojo atžvilgiu yra nepagrįstas, todėl nėra teisinio pagrindo šių prašymų tenkinti, kaip ir naikinti teisėtą skundžiamą Kauno apylinkės teismo nutartį.

ELTA primena, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kaišiadoryse balandžio 16 dieną paskelbė, kad teisinis reguliavimas nenumato galimybės teismui savo iniciatyva taikyti lygtinį paleidimą, kadangi šio instituto taikymo diskrecija įstatymu yra deleguota tik lygtinio paleidimo komisijai, be to Bausmių vykdymo kodekso prasme R. Jakščiui lygtinio paleidimo taikymas apskritai nėra galimas. Dėl to pareiškėjo prašymas yra netenkinamas.

Tuo metu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) buvo gavęs pareiškimą atnaujinti baudžiamąją bylą, kurioje R. Jakštys buvo nuteistas Kauno apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo nuosprendžiais.

Ši byla taip pat buvo nagrinėta LAT – 2024 m. gruodžio 19 d. nutartimi R. Jakščio ir jo gynėjo kasaciniai skundai buvo atmesti.

„Patvirtinu, kad Remigijaus Jakščio pareiškimas atnaujinti procesą buvo gautas. Jį atsisakyta priimti. Kadangi byla yra nevieša, nutarties negalime pateikti. Nebuvo teisinio pagrindo atnaujinti baudžiamosios bylos dėl aiškiai netinkamo įstatymo taikymo“, – Eltai teigė LAT atstovė Ieva Mastenica.

R. Jakštys nuo praėjusių balandžio 8 dienos atlieka teismo jam skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę.

Dar kitoje byloje, susijusioje su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu, jis jau yra atlikęs arešto bausmę.

Šiuo metu Kauno apylinkės teismas nagrinėja jau trečią R. Jakščio bylą, susijusią su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu.

Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėnesio laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis.

Vyras kaltinamas, jog atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galinčius sukelti jaunesnių nei 16 metų asmenų lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis, nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą, pranešė teismas.

Žinomam jaunimo mentoriui bei moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui šioje byloje pareikšti kaltinimai dėl trijų nusikalstamų veikų, už kurias gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Byloje, kuri jau išnagrinėta visų instancijų teismuose ir kurioje paskirtą bausmę dabar atlieka nuteistasis, rašoma, kad nepilnamečiai tuometinio mentoriaus seksualiai buvo išnaudojami įvairiuose viešbučiuose Vilniuje, Prahoje, Berlyne.

R. Jakštys su nepilnamečiais kalbėjo apie intymius dalykus, rodė jam savo lytinį organą, rankomis lietė nepilnamečio kūną bei lytinį organą, liepė liesti jam savo lytinį organą, jo akivaizdoje masturbavosi, rodė paaugliui pornografinio pobūdžio filmus.

Vienoje iš teismo nutarčių rašoma, kad 2022 m. gruodžio mėn. nuteistasis pradėjo lankyti psichoterapinius užsiėmimus, individualias psichologo konsultacijas. 2022 m. birželio 23 d. – 2022 m. lapkričio 28 d. R. Jakštys baigė programą „Elgesys – Pokalbis – Pokytis“, norėdamas pakeisti savo bendravimą su nepilnamečiais asmenimis, kad būtų išlaikomos profesionalios ribos.

Pasak teismo, atlikdamas arešto bausmę, R. Jakštys reguliariai lankė psichologo konsultacijas, baigė elgesio pataisos programą. Atlikęs arešto bausmę, jis toliau lankė individualias psichologo konsultacijas, susirado darbą, pradėjo mokytis.

Be to, jau pirmosios instancijos teisme R. Jakštys pripažino civilinius ieškinius, nurodė sutinkąs, kad kratos metu rasti pinigai (virš 7 000 Eur) būtų panaudoti žalai nukentėjusiesiems atlyginti.

R. Jakštys ir jo globėja reguliariai atlieka piniginius pervedimus, skirtus nukentėjusiesiems padarytai žalai atlyginti.

Iš buvusio mentoriaus paaugliams priteista atlyginti per 22 tūkst. eurų.