Ateities plente automobilis virto fakelu: liepsnos pasiglemžė viską

Kauniečiai pasidalijo vaizdo įrašu iš Ateities plento. Matyti, kad ugnies liepsnos apėmė visą automobilį, vienu momentu atrodo, kad dar kažkas jame sprogo, pliūptelėjo liepsnos. Transporto priemonę gesina net keli Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (PGV) ekipažai. Dėl įvykio buvo sutrikdytas eismas.
Kauno PGV atstovė portalui nurodė, kad pranešimas apie degantį automobilį ties Ateities pl. 32 gautas apie 15.44 val.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
„Vairuotojas išlipo pats, pranešėjas nežinojo, ar degančiame automobilyje yra dujos. Pirminis pranešimas gautas iš pravažiuojančio asmens. Apie 16.25 val. automobilį ugniagesiai patraukė į kelkraštį, gaisras lokalizuotas“, – nurodė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė.
Dėl degančio automobilio Ateities plente buvo apribotas eismas, tačiau policijos pareigūnai šiuo metu jau leidžia važiuoti keliomis eismo juostomis.
Naujausi komentarai