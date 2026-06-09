Aukščiausiasis Teismas nagrinės už 25 mergaičių tvirkinimą nuteisto Ulvido skundą

„Lietuvos Aukščiausiajame Teisme priimtas nuteistojo Algimanto Ulvido kasacinis skundas“, – antradienį nurodė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Kaip rašė BNS, šioje didžiausioje A. Ulvido nepilnamečių tvirkinimo byloje Kauno apygardos teismas balandį jam paliko galioti šešerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Skundo nagrinėjimo data kol kas nepaskirta, LAT taip pat neatskleidžia, ko būtent prašo nuteistasis.
„Atsižvelgiant į tai, kad byla yra neviešo pobūdžio, šiuo metu daugiau teiktinos informacijos nėra“, – sakė teismo atstovė.
Šios bylos duomenimis, A. Ulvidas 2016–2018 metais ne mažiau kaip 50 kartų nusivežė mergaites į Karmėlavos seniūnijoje esantį mišką, kur šokdavo joms demonstruodamas apnuogintus lytinius organus. Byloje nukentėjusiomis pripažintos 25 mergaitės.
Atsižvelgiant į tai, kad byla yra neviešo pobūdžio, šiuo metu daugiau teiktinos informacijos nėra.
Vyras jau atlieka dvejų metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę analogiškoje byloje dėl 11 nepilnamečių tvirkinimo, įkalinimas taikomas Kauno apygardos teismui pernai rugpjūtį patvirtinus jo kaltę.
Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama dar viena A. Ulvido byla dėl trijų mergaičių tvirkinimo. Ketvirtoje pastaruoju metu nagrinėtoje byloje apylinkės teismas pernai birželį vyrą išteisino, nes jis galėjo nežinoti tvirkinamųjų amžiaus.
A. Ulvidas skundžia jam nepalankius teismų sprendimus, savo poziciją, be kita ko, grįsdamas psichikos sutrikimu – polinkiu nuogintis. Teisėsaugos ir teismų vertinimu, jis tvirkinimo veiksmus atliko valingai.
Vyras ne kartą teistas už jaunesnių nei 16-os metų amžiaus asmenų tvirkinimą, pornografijos laikymą.
(be temos)