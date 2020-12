Aukso vagys prisidengė Kalėdomis: jie rasti, penkiaženklis grobis – ne

Teistas ir už nužudymą

Nors įtariamieji šiuo nusikaltimu buvo nustatyti, penkiaženklio grobio rasti kol kas nepavyko.

Be to, tai ne pirmas panašus nusikaltimas Kauno apskrityje, kai plėšikų taikiniu tapo namuose auksiniais papuošalais prekiaujančios moterys ar lombardo darbuotojai.

Iškalbingos ir teisiamųjų šioje byloje asmenybės. Vienas jų – iš Šilutės kilęs, tačiau pastaruoju metu Kaune gyvenęs 29-erių R.Majoras. Jis būdamas penkiolikos, jau buvo nuteistas už itin žiaurų nužudymą. Ir tai buvo jau antras jo teistumas per vienus metus. Tačiau, atsižvelgus į jauną R.Majoro amžių, Klaipėdos apygardos teismas tuomet jam skyrė septynerių metų ir trijų mėnesių įkalinimą, nors jis buvo kaltinamas ir plėšimu įsibraunant į patalpą arba panaudojant nešaunamąjį ginklą ir jau nebe pirma savo biografijoje vagyste. Nepaisant to, po poros metų, iki bausmės pabaigos likus dar ketveriems metams, R.Majoras buvo lygtinai anksčiau laiko paleistas į laisvę. Tačiau po to už šio paleidimo sąlygų nesilaikymą vargais negalais Probacijos tarnybos pastangomis po pusmečio vėl sugrąžintas už grotų.

Remigijus Majoras/Justinos Lasausakaitės nuotr.

Trečiadienį R.Majoras, kurio biografijoje – jau keturi teistumai, buvo atvežtas į Kauno apylinkės teismą, kuris nagrinės brutalaus kaunietės, prekiavusios auksiniais papuošalais, apiplėšimo bylą. Spręstas klausimas dėl jo suėmimo pratęsimo. Jis pratęstas dar trims mėnesiams. O pirmas šios bylos posėdis planuojamas jau kitais metais.

Pedofilas ir toksikomanas

Kartu R.Majoru šioje byloje prieš teismą stos taip pat jau keturis kartus teistas klaipėdietis Denisas Komarovas. Tarp šio 40-mečio teistumų yra ir prieš vienuolika metų to paties Klaipėdos apygardos teismo jam skirta dešimties metų laisvės atėmimo bausmė už seksualinį dviejų mažamečių mergaičių prievartavimą. Šį nusikaltimą D.Komarovas padarė būdamas neblaivus ir prisiuostęs klijų.

Suimtas šiuo metu yra ir D.Komarovas. Nors tik jis ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus ir pripažino savo kaltę. D.Komarovas tikino atsidūręs prekeivės auksiniais papuošalais bute po nepažįstamojo skambučio telefonu. Šis teigė, esą kažkas užrodęs jam D.Komarovą, kaip patikimą vyrą. Ir pasiūlė pelningą "reikaliuką".

Tačiau, D.Komarovo teigimu, po kaunietės, prekiavusios auksiniais papuošalais, apiplėšimo su juo niekas taip ir neatsiskaitė. O visą grobį, kurio teisėsaugininkams rasti taip ir nepavyko, išsivežė parodymų ikiteisminio tyrimo metu nedavęs R.Majoras ir trečiasis jų bendrininkas – 22-ejų Gediminas Slanina, kurio prakalbinti pareigūnams taip pat nepavyko. Jis irgi mina teismų slenksčius nuo nepilnametystės – jau devynis kartus teistas. Ir šiuo metu atlieka Pravieniškių pataisos namuose jam skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę, paskelbtą vos prieš mėnesį iki minėto apiplėšimo. Šį nuosprendį dar buvo galima apskųsti, dėl to jis ir buvo paliktas laisvėje.

Prieš tai paskambino

Plėšikų auka tapusi kaunietė tą lemtingą pernykščio gruodžio dieną sulaukė ne vieno ją sekusių nusikaltėlių skambučio telefonu.

Po pirmo skambučio pas ją į namus atėjo du vyrai ir nusipirko vieną auksinį žiedą. Jiems išėjus, paskambino ir kitas asmuo, prisistatęs potencialiu pirkėju, nes artėjo Kalėdos.

Kaip įtariama, jis laukė prieš tai apsilankiusių vyrų patvirtinimo, kad nusižiūrėtoji į aukas – namuose ir šiuose nėra jos sutuoktinio.

Skambinusiojo nustatyti nepavyko. Tačiau jo sutartu laiku į nusižiūrėtosios į aukas namus Partizanų gatvėje jėga įsiveržė R.Majoras, D.Komarovas ir G.Slanina, kuriems šiandien gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.

Tai įvyko apie pusę penkių vakaro. Buto šeimininkės sutuoktinis tuo metu buvo ilgalaikėje komandiruotėje.

Grobis – penkiuose lapuose

Prekeivei auksiniais papuošalais tą vakarą teko patirti ne vieną įsibrovėlių smurto ataką.

Remiantis kaltinamuoju aktu, po netikėto vieno iš svečių smūgio į veidą moteris smaugta, po to už plaukų nuvilkta į kitą kambarį, ten talžyta jau rankomis ir kojomis, po to gavo ir dujų dozę iš balionėlio. Vėliau dar dusinta, užmetus ant veido rankšluostį. Galiausiai į galvą buvo įremtas pistoletas, grasinant nušauti.

Netrukus trisdešimties už grotų sulauksiantis R.Majoras mina teismų slenksčius nuo keturiolikos, o būdamas penkiolikos išgirdo nuosprendį ir už nužudymą. (Justinos Lasausakaitės nuotr.)

Šios egzekucijos tikslas buvo, kad buto šeimininkė pasakytų, kur laiko vertingus daiktus.

Viskas baigėsi tuo, kad tą vakarą iš jos namų buvo pagrobta įvairių auksinių žiedų, grandinėlių ir koljė su smaragdais, granatais, agatais, perlais, rubinais, topazais ir kitais brangakmeniais, 4 200 eurų grynaisiais, nukentėjusiosios ir automobilio dokumentai bei kitų daiktų.

Įsibrovėlių grobio išvardijimas apima daugiau negu penkis kaltinamojo akto lapus. Jame teigiama, kad nukentėjusiajai padaryta daugiau kaip 50 tūkst. eurų žala. Tačiau vėliau ši kaunietė, anot teisėsaugininkų, prekiavusi namuose auksiniais papuošalais dvejus metus, jai padarytą turtinę žalą patikslino, pareikšdama plėšikams jau 90 tūkst. eurų ieškinį. Be to, ji prašo ir 15 tūkst. eurų moralinio atlygio.

Rasti du ginklai

Įtariamieji apiplėšimu buvo nustatyti pagal telefoninių pokalbių išklotines.

D.Komarovo namuose Klaipėdoje rastas ir ginklas, kuriuo grasinta nušauti auką. Paaiškėjo, kad tai vizualiai į tikrą pistoletą panašus ir, kaip pastarasis, užtaisomas suvenyras, dėl kurio laikymo jo savininkui net nepateikta jokio kaltinimo.

Daug rimtesnis ginklas – civilinėje apyvartoje draudžiamas smogiamojo-triuškinamojo pobūdžio pramoninės gamybos kastetas – rastas R.Majoro namuose. Šis kaltinamas ir vieną vėlyvą praėjusio kovo vakarą dalyvavęs prie vieno Kauno prekybos centro "Iki" sužalojant buvusį savo sugyventinės nuomininką. Ji pagal patentą nuomoja trumpalaikei nuomai turimus butus. Ir vienas nuomininkas laiku su ja neatsiskaitė. Dėl ko jam kietu buku daiktu prie minėto prekybos centro buvo sulaužyti du šonkauliai. Be to, buvo pasisavintas iš nukentėjusiojo drabužių iškritęs mobilusis telefonas, kurio dėkle buvo ir asmens dokumentai. Vienas iš pastarųjų buvo neįgaliojo pažymėjimas.

Šiuo svetimo turto pagrobimu kaltinamas vienas iš dviejų kartu su R.Majoru tada buvusių jo bendrininkų – 23-ejų metų Rimantas Chalinas, minantis teismų slenksčius taip pat nuo nepilnametystės. Pirmąjį nuosprendį šis jau keturis kartus teistas kaunietis taip pat išgirdo, būdamas vos šešiolikos, – už turto prievartavimą.

Trečiasis R.Majoro ir R.Chalino bendrininkas tebėra ieškomas. Jo atžvilgiu byla išskirta į atskirą.