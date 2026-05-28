Avarija: judrioje sankryžoje teko stabdyti eismą

Kauno policijos duomenimis, gegužės 28 d. apie 14.30 val. Kaune, Birželio 23-iosios ir A. Baranausko g. sankryžoje, susidūrė „Toyota“ ir „Renault“ markių automobiliai.
Įvykio vietoje dirbant pareigūnams, buvo laikinai stabdomas eismas.
„Eismo įvykio fiksavimas dronu baigtas, eismas atnaujinamas“, – apie 15.40 val. pranešė Kauno policijos atstovai akcentuodami, kad eismas avarijos vietoje lieka apsunkintas.
Policijos duomenimis, per avariją nukentėjo „Renault“ vairuotojas (gim. 1962 m.) ir „Toyota“ keleivis (gim. 1983 m.). Jie abu išgabenti į gydymo įstaigą.
Vairuotojai, anot policijos, buvo blaivūs.
Esant galimybei laikinai rekomenduojama rinktis kitus maršrutus.
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