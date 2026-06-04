 Per avariją Muravos sankryžoje nukentėję vairuotojai išvežti į Kauno klinikas

Per avariją Muravos sankryžoje nukentėję vairuotojai išvežti į Kauno klinikas

2026-06-04 18:49 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio pavakarę Kaune, Muravos sankryžoje, įvyko avarija. Du sužaloti vyrai išvežti į Kauno klinikas.

„Pranešimą apie avariją Muravos sankryžoje gavome 17.05 val. Susidūrė automobiliai BMW ir „Honda“. Du nukentėję vyrai išvežti į Kauno klinikas. 

Tačiau jie nėra stipriai sužaloti. Vyrai išvežti medikų apžiūrai. Abu jie – į avariją patekusių automobilių vairuotojai“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas. 

Pasak jo, abu vairuotojai buvo blaivūs. 

Avarijos Muravos sankryžoje (Savanorių pr. ir Pramonės pr. sankirtoje) įvyksta dažnokai. Dėl didelio transporto srauto ir intensyvaus judėjimo ši vieta yra viena iš labiausiai avaringų Kaune.

Aurimo Barkausko nuotr.

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