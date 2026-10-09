Baigtos tirti tragedijos Kauno daugiabutyje aplinkybės: mažylio mirtis buvo nelaimingas atsitikimas

Kaip jau rašyta, remiantis Policijos departamento suvestine apie išskirtiniausius liepos 2-osios kriminalus šalyje, tądien apie 22.20 val. Kaune savo namuose rastas mirusio mažamečio (gim. 2024 m.) kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Portalui kauno.diena.lt pavyko tada papildomai išsiaiškinti, kad mažajam velioniui vos prieš mėnesį buvo sukakę dveji metai. Ir jis aptiktas be gyvybės ženklų vonios patalpoje.
Apie tai, kad vaikas nekvėpuoja – reikia pagalbos 22.18 val. Bendrajam pagalbos centrui pranešė labai susijaudinęs vyras, vos sugebėjęs pasakyti, kokiu adresu esančiame Kauno daugiabutyje tai įvyko. Jis nedelsiant buvo sujungtas su Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, kuri po valandos Bendrąjį pagalbos centrą informavo, kad mažylio atgaivinti nepavyko.
Kauno policija informaciją apie šį skaudų įvykį gavo jau iš greitosios pagalbos medikų. Ir jos atstovė kitą rytą tegalėjo pasakyti, kad adresas, kuriame įvyko ši nelaimė, iki šios jos kolegoms nebuvo žinomas.
Apie tai, kad lig šiol šiai šeimai nereikėjo jų pagalbos, žiniasklaidai teigė ir Kauno vaiko teisių apsaugos specialistai, užsimindami, kad šį kartą emocine pagalba mažylio tėvams bei kitam šeimoje augančiam vaikui pasirūpinta.
Kauno greitosios medicinos pagalbos tarnyboje portalui kauno.diena.lt pavyko tada pasitikslinti, kad apie nelaimę pranešė mažylio tėvas.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl dvimečio mirties priežasties, nustatyta, kad tą vakarą su juo bei ketverių metų dukra namuose buvo tik tėvas. Mama buvo išėjusi su drauge į koncertą.
Remiantis tėvo apklausa, paguldęs tą vakarą vyresnėlę į lovą ir paruošęs miegui mažąjį, jis nuėjo į virtuvę pašildyti šiam pieno, palikęs sūnų kambaryje tarp jo žaislų. Tačiau užtrukęs virtuvėje iki dešimties minučių, grįžęs į kambarį jo neberado. Pradėjus ieškoti, mažylis aptiktas vonios patalpoje, kurios durys buvo praviros. Tačiau be gyvybės ženklų dušinėje, ant kurios plytelių stovėjo nedidelis plastmasinis indas, kuriame buvo tik apie 10 cm vandens. Dvimetis buvo įkritęs į jį veidu.
Teismo medicinos ekspertai patvirtino, kad mažylio mirties priežastis – asfikcija, prigeriant vandenyje.
Ikiteisminis tyrimas nutrauktas, kadangi nebuvo padaryta jokia veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Po šios tragedijos Kauno teisėsaugininkai buvo portalui kauno.diena.lt prasitarę, kad daugiabutis, kuriame ji įvyko, mena jau ne vieną nelaimę.
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