Baigtos tirti tragedijos Kauno LEZ aplinkybės: ne viskas atskleista ar ne visi atsakymai – vieši?

Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl šios vasaros tragedijos Kauno LEZ (Laisvoji ekonominė zona) teritorijoje, per kurią savo automobilyje sudegė 1982 m. gimęs Baltarusijos pilietis, turėjęs laikiną leidimą gyventi Lietuvoje ir vienos Vilniuje esančios įmonės, su kuria buvo susijęs, reikalais važinėjęs po Lietuvą.

Apsieita be DNR tyrimo

Kaip jau rašyta, šis sukrečiantis įvykis užregistruotas birželio 13-osios vidurdienį. Tądien apie 12.30 val. pranešta apie iš toli matomą Kauno LEZ teritorijoje degantį lengvąjį automobilį, šalia kurio stovi sunkvežimis.

Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai konstatavo gaisrą Biruliškių Veterinarų gatvėje. Nors iš Kauno atskubėta per aštuonias minutes, automobilis „Peugeot 5008“ baltarusiškais valstybiniais numeriais jau buvo visas apimtas liepsnos. Po minutės konstatuota ir, kad jo viduje yra žmogus. Tačiau, nors liepsnos lokalizuotos per keturias minutes, o galutinai sutramdytos – dar per keturias, teko konstatuoti tragediją.

Žuvusiojo palaikus, aptiktus vairuotojo vietoje, leista išimti iš automobilio tik po kelių valandų. Tiek truko ikiteisminį tyrimą dėl šios tragedijos pradėjusių teisėsaugininkų įvykio vietos apžiūra.

Galima velionio asmenybė buvo identifikuota, nustačius, kam priklauso šis „Peugeot“. Apie tai, kad žuvo 1982 m. gimęs Baltarusijos pilietis, buvo pranešta jau kitos dienos Policijos departamento suvestinėse.

Tačiau tolesnis šios tragedijos aplinkybių tyrimas užsitęsė pusę metų. Per tą laiką žuvusiojo palaikai atiduoti velionio artimiesiems, kurie jį atpažino be DNR tyrimo.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Mįslingas elgesys

Tragedijos aplinkybes tyrė ir Kauno teisėsaugininkai, pradėję ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti, ir Kauno ugniagesiai gelbėtojai, aiškinęsi, kas sukėlė gaisrą automobilyje.

Pastarieji iš pradžių teigė, kad tiriama ne viena versija, tarp kurių – ir neatsargus elgesys su degiais skysčiais arba dujiniais prietaisais, ir užmigimas su cigarete rankoje. O, pasiteiravus, ar tarp tiriamų versijų nėra prielaidos dėl galimos savižudybės, skubėjo siųsti pas ikiteisminį tyrimą atliekančius teisėsaugininkus, kuriems visos jų versijos perduotos.

Viena iš versijų, kurią, portalo kauno.diena.lt žiniomis, tyrė ugniagesiai gelbėtojai, buvo neadekvatus žuvusiojo elgesys prieš nelaimę. Apie tai, kaip jau rašyta, žiniasklaidai pasakojo ir sunkvežimio, anot pranešusiojo apie gaisrą, stovėjusio šalia degančio automobilio, vairuotojas. Vienai televizijai jis teigė, kad prieš šį mįslingą įvykį toks pats keistas buvo ir „Peugeot“ vairuotojo elgesys. Pasiteiravus, ar nereikia pagalbos, jis nieko neatsakė. Tačiau paprašė cigaretės. Tai pasakojęs vilkiko vairuotojas iš Latvijos teigė matęs kolegos iš „Peugeot“ rankoje ir žiebtuvėlį.

Netoliese esančios įmonės darbuotojai pasakojo, kad sudegęs automobilis prieš tai stovėjo šioje tolimųjų reisų vairuotojų pamėgtoje poilsio vietoje apie porą valandų. Esą tiek laiko jo vairuotojas „kuitėsi“ savo automobilyje.

Kažkas ne taip

Kitai televizijai minėto vilkiko vairuotojas teigė nemanantis, kad kolega iš „Peugeot“ galėjo nusižudyti. Greičiau kažkas nutiko, jam užsnūdus.

Anot šio įvykio liudytojo, pamatęs dūmus, jis net nesuprato, kad kilo gaisras. Manęs, kad pasitvirtino kolegos iš „Peugeot“ versija dėl galimo jo automobilio gedimo, dar likus įveikti, kaip teigta, apie 300 km kelią.

Šis svarbus liudytojas teigė net neįtaręs, kad jo kolega liko degančiame automobilyje. Manė, kad jis išbėgo kviestis pagalbos.

Tačiau žuvusiojo bendradarbiai, kalbėję su juo telefonu likus nedaug laiko iki tragedijos, tikino, kad kolega niekuo nesiskundė. Neužsiminė jis ir apie jokį automobilio gedimą.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Svarbiausias klausimas – be atsakymo

Galiausiai ugniagesiai gelbėtojai apsistojo ties versija, kad 80 proc. kūno apdegęs, kas ir įvardyta mirties priežastimi, velionis žuvo dėl neatsargaus elgesio. Gaisro židinys buvo priekinėje automobilio dalyje. Ir labiausiai tikėtina, kad jis kilo dėl pašalinio atviro ugnies šaltinio. Tačiau, taip teigiant, turėtas galvoje ne tradiciškai po tokia formuluote slypintis galimas padegimas, o tai, kad gaisro priežastis nesusijusi su automobilio įranga.

Nors ugniagesiai gelbėtojai įtraukė „Peugeot“ vairuotoją į žuvusiųjų šiais metais gaisruose sąrašus, laukiant papildomo teismo medicinos ekspertų tyrimo išvadų, dar neatmesta, kad tragediją lėmė ir galimi velionio sveikatos sutrikimai dar prieš žūtį. Tai būtų paaiškinę ir, kodėl jis, kilus gaisrui, nesugebėjo išsigelbėti.

Baltarusijos pilietis mirė nuo terminio kūno apdegimo, kilus gaisrui automobilio salone, neatsargiai elgiantis su ugnimi.

Tačiau, panašu, kad minėtas papildomas tyrimas ne kažin kuo padėjo ikiteisminį tyrimą dėl Baltarusijos piliečio mirties priežasties atlikusiems pareigūnams. Beje, kaip jau rašyta, vadovauti šiam tyrimui patikėta Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus, organizuojančio ir nužudymų tyrimus, prokurorui. Nors kuruoja šis skyrius ir ikiteisminius tyrimus mirties priežasčiai nustatyti. Tačiau tik tais atvejais, kai klausimų yra daugiau nei atsakymų.

Iškalbingas pranešimas

Galiausiai Kauno apygardos prokuratūra portalui kauno.diena.lt pranešė, kad gruodžio 13-ąją šį ikiteisminį tyrimą nutraukė.

„Sulaukus visų reikiamų išvadų ir atlikus visus būtinus procesinius veiksmus, priimtas nutarimas ikiteismini tyrimą nutraukti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Remiantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ekspertų išvadomis, automobilyje buvęs Baltarusijos pilietis mirė nuo terminio kūno apdegimo, kilus gaisrui automobilio salone, neatsargiai elgiantis su ugnimi. Tiek minėtos išvados, tiek liudytojų parodymai bei turimi vaizdo įrašai liudijo ir patvirtino, kad šis įvykis yra ne nusikaltimas, o nelaimingas atsitikimas“, – teigiama prokuratūros atstovės atsiųstame pranešime.