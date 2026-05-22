Balionais iš Rusijos cigaretes atskraidinusiems kaltinamiesiems prokuratūra prašo skirti baudas

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, iki 2025 metų lapkričio 20 dienos į Kauno rajoną iš Rusijos kontrabandiniais balionais buvo atskraidintos cigaretės su baltarusiškomis banderolėmis, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekė beveik 30 tūkst. eurų.
Atliekant ikiteisminį tyrimą įtariamieji kaltę pripažino visiškai. Įvertinęs aplinkybių visumą tyrimui vadovavęs prokuroras priėmė sprendimą ikiteisminį tyrimą užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu.
Prokuroras prašo teismo šešis asmenis pripažinti kaltais dėl kontrabandos bei neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir, bausmę sumažinus vienu trečdaliu, skirti baudas nuo 10 tūkst. iki 25 tūkst. eurų. Prokuroras prašo konfiskuoti kaip nusikaltimo priemones du automobilius, mobiliojo ryšio telefonus, termovizorius, žibintuvėlius, kaukes bei kitus daiktus, pritaikytus tokio pobūdžio nusikaltimams vykdyti.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduotas Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams.
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