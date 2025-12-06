Benui Mikutavičiui pareikšti įtarimai dėl dviejų nužudymų, jį bus prašoma suimti

„Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje turimi duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Benas Mikutavičius 2025 m. gruodžio 4 d. duriančiu pjaunančiu įrankiu mirtinai sužalojo 2003 m. gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus tokiais pačiais veiksmais buvo mirtinai sužalota ir 2001 m. gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje“, – rašoma prokuratūros pranešime.
Sekmadienį Kauno apygardos prokuratūros prokuroras ketina kreiptis į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ikiteisminio tyrimo teisėją su pareiškimu skirti įtariamajam kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyrius, tyrimą atlieka – Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-asis skyrius.
Apie tai šeštadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
ELTA primena, kad kelias paras besislapsčiusį 29 metų įtariamąjį mieste sulaikė į paiešką susibūrę kauniečiai ir perdavė policijai.
Policijos paskelbtoje nuotraukoje matyti ant žemės gulintis vaikinas tamsiais plaukais, jį laiko trys policijos pareigūnai. Internete plinta įrašai, kaip įvykio vietoje susirinkę žmonės ploja, o surakintas įtariamasis sodinamas į policijos mašiną.
Kai kuriose nuotraukose buvo matyti, kad vyro veidas sužalotas, kruvinas. Pareigūnai sako, kad per sulaikymus kartais taip nutinka, kai įtariamieji priešinasi ar bėga. Medikai įtariamojo būklę įvertino ir jis buvo uždarytas į areštinę.
Jau anksčiau Kauno teisėsaugos pareigūnai sujungė du ikiteisminius tyrimus dėl dviejų jaunų moterų itin žiauraus nužudymo Kaune.
Manoma, kad jas nužudė tas pats asmuo. Pirma auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, ji buvo jo pusseserė. Antras nužudymas galimai susijęs su buto nuoma. Nusikaltimų motyvai kol kas nežinomi.
Kaip skelbta, ketvirtadienį buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 m. gimusios moters kūnas su pjautine žaizda.
Vėliau apie 19.46 val. buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite.
Atvykus tarnyboms, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios moters kūnas su smurto žymėmis.
