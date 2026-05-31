 Dingęs dešimtmetis atsirado: į Vaikų gerovės centrą jį atvedė mama

Dingęs dešimtmetis atsirado: į Vaikų gerovės centrą jį atvedė mama

2026-05-31 13:21 klaipeda.diena.lt inf.

Nuo ketvirtadienio Kaune buvo ieškomas dingęs dešimtmetis berniukas. Laimei, jam nieko blogo neatsitiko. Sekmadienį vaikas atsirado. 

<span>Dingęs dešimtmetis atsirado: į Vaikų gerovės centrą jį atvedė mama</span>
Dingęs dešimtmetis atsirado: į Vaikų gerovės centrą jį atvedė mama / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

 Į visuomenę dėl informacijos kreipęsi Kauno pareigūnai buvo nurodę, kad mažamečio berniuko pasigesta ketvirtadienį, kai globėja jį išleido prie mokyklos Partizanų g., bet jis į pamokas nenuėjo ir namo negrįžo.

 Į teisėsaugą dėl dešimtmečio dingimo kreipėsi jo globėja. 

Šiandien paaiškėjo, kad berniukas atsirado. 

„Vaikas gyvena su globėjais, bet jis turi mamą. Berniukas buvo pabėgęs pas mamą ir pas ją tas dienas gyveno. Šiandien mama jį atvedė į Vaikų gerovės centrą Kaune. Tiek galiu pasakyti", – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas. 

Kauno apskrities policija paskelbė, kad ieškotas mažametis į Vaikų gerovės centrą Kaune pristatytas gegužės 31d. apie 10.52 val. 

Šeštadienį Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad mažametis dingsta ne pirmą kartą.

 

 

 

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Šeimas griaunan
Pati šlykščiausia ir nereikalingiausia įstaiga yra Vaikų teisės. Jos yra Vaikų ir šeimų griovėjos. Matukas vienas žuvo ir pateko į Dangų, o vaikų teisės pragarą žemėje atneša ne vienam vaikui ir tėvams. Turėtų kalėjime supūti už savo sprendimus, aišku pradedant Šakaliene.
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Barnevernet
Vaikas turi mamą, o gyvena pas globėjus, iš kurių jau ne pirmą kartą bėga pas mamą. Na ir tvarkelė komunistinėje Lietuvoje.
9
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