Drama Jonavoje, pasibaigusi šūviais į pareigūnus: aiškėja, kas ten įvyko

Kaip jau rašyta, naktį į sekmadienį, prieš pat vidurnaktį, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė apie ieškomą 1980 m. gimusį asmenį, kuris 21.51 val. galimai neblaivus laužėsi į vieną Jonavos P. Vaičiūno gatvės butą. Šiam pranešimui suteikus „smurto artimoje aplinkoje“ kvalifikaciją ir „B“ kategoriją bei atvykus į įvykio vietą, įtariamasis kelis kartus šovė į pareigūnus ir pasišalino. Pirminiais duomenimis, nei pastarieji, nei gyventojai nenukentėjo.
Minėtas policijos pranešimas apie ieškomą asmenį baigtas perspėjimu, kad jis ginkluotas, bei prašymu pastebėjus įtariamąjį, kurio nuotrauka išplatinta, nedelsiant informuoti apie tai skubios pagalbos telefonu 112.
Vėliau pranešta, kad Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai apie 2 val. nakties sulaikė ieškomą asmenį Chemikų gatvėje, kuri yra gretima P. Vaičiūno gatvei, išlaužę patalpos, kurioje jis slėpėsi, duris. Sulaikomas jis priešinosi, dėl ko panaudotos specialiosios priemonės. Sulaikytasis atvežtas į Kauno policijos areštinę.
Išaušus rytui, Policijos departamento suvestinės patikslino: „Birželio 13 d., 21.51 val., Bendrajame pagalbos centre gautas moters (gim. 1959 m.) pranešimas, kad Jonavoje, P. Vaičiūno g., į jos butą laužiasi galimai neblaivus giminaitis. Policijos pareigūnams atvykus prie Chemikų g. esančio namo, jie prie laiptinės pamatė ieškomą vyrą (gim. 1980 m.), kuris, rankoje laikydamas daiktą, galimai panašų į revolverį, pradėjo šaudyti į Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK pareigūnų pusę. Įvykio metu nei pareigūnai, nei kiti asmenys nenukentėjo. Pirminiais duomenimis, apgadintas tarnybinis automobilis „VW Transporter“. Birželio 14 d., apie 1.35 val., Jonavoje, Chemikų g., bute, sulaikytas neblaivus (1,31 prom.) įtariamasis (gim. 1980 m.), kuris uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už pasikėsinimą nužudyti.“
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, jonaviečiui D. P. inkriminuojamas pasikėsinimas nužudyti policijos pareigūną.
O tą šeštadienio vakarą jis, važinėdamas automobiliu BMW, ieškojo savo sutuoktinės, su kuria pastaruoju metu konfliktavo. Šūviai nuaidėjo prie P. Vaičiūno gatvės daugiabučio, kuriame ji pastaruoju metu gyveno su vaikais, kol remontuojamas jų butas.
D. P. policija aptiko, bandant išlaužti laiptinės, kurios durų kodo jis nežinojo, duris. Ir apie tai, kad jis greičiausiai čia atvyks pranešė kiti asmenys, pas kuriuos agresyviai nusiteikęs D. P. prieš tai ieškojo sutuoktinės.
Po šūvių pareigūnų pusėn, D. P. pabėgo iš įvykio vietos, palikęs savo automobilį. Tačiau po pusketvirtos valandos buvo sulaikytas kaimyninėje Chemikų gatvėje esančiame remontuojamame šeimos bute, kuris yra judviejų su sutuoktine nuosavybė.
Pirmadienį bus prašoma D. P., kuris jau keturis kartus teistas, tiesa, seniai ir teistumai jau išnykę, suėmimo.
Jis du kartus teistas Lietuvoje ir vieną kartą Ispanijoje už vagystes. Tačiau ketvirtas jo teistumas, buvęs Lietuvoje 2012 metais, – dėl viešosios tvarkos pažeidimo, nesunkaus sveikatos sutrikdymo bei turto sužalojimo.
Pirminiais duomenimis, ir pastaruoju metu D. P. daugiausiai laiko buvo užsienyje, nors dirba vienoje Lietuvoje registruotoje UAB, kuri jį ten komandiruodavo.
Ar rastas ginklas, kol kas nekomentuojama.
Po jau įvykusių apklausų kilo įtarimas, ar D. P. neturi problemų, susijusių su psichine sveikata.
(be temos)