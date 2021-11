Drastišką protestą surengęs benamis grotų išvengė, tačiau įkalintas išsikovotame socialiniame būste

Neeilinė pavakarė

Kaip jau rašyta, šis neeilinis incidentas įvyko šiųmetės sausio 12-osios pavakarę – belaukiant iš anksto prognozuotų didžiausių praėjusios žiemos šalčių. Policijos suvestinėse kitą dieną po jo buvo teigiama, kad į Šančių seniūnijos pastatą bandė patekti neblaivūs vyras ir moteris, kurie grasino panaudoti plastikinį butelį su degiu skysčiu. Tačiau neįleisti vidun, apsipylė šio butelio turiniu savo rūbus ir vienas kitą padegė. Sulaikius viešosios tvarkos drumstėjus, 49-erių moteriai nustatytas 1,97 prom. girtumas. 47-erių vyrui – 2,33 prom. Šis uždarytas į areštinę.

Tuo metu seniūnijos patalpose, jos darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu, gyventojus aptarnavo tik Kauno miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus darbuotoja. Padėti atlaikyti šį išpuolį jai padėjo pagalbon pasikviesti du Kauno miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus, įsikūrusio kaimynystėje, darbuotojai.

Išpuolis Šančių seniūnijos pastate sukrėtė čia dirbančius žmones. (Eitvydo Kinaičio nuotr.)

Supraskite mane ir mano moterį – per baisius šalčius gyvenome malkinėje, į kurią kaimynai naktį mums atnešdavo arbatos ir karštos sriubos.

Į įvykio vietą atskubėjusi policija išsiaiškino, kad sumaištį sukėlusi neblaivi pora – jau septynis kartus teistas Saulius Makarevičius bei jo sugyventinė Rima Žaliaduonienė. Ir tokiu būdu šie benamiai reikalavo, kad seniūnija jiems nedelsiant suteiktų socialinį būstą, nes jie gyvena beveik gatvėje – neapšildomame sandėliuke. Todėl, padegę vienas kitą ir galiausiai įsiveržę į seniūnijos patalpas, benamiai ten buvusiems asmenims grasino: „Susideginsime patys ir sudeginsime jus visus!“.

Kauno teisėsaugininkai nusprendė dėl išpuolio pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už žmogaus terorizavimą grasinant padegti. Tačiau toks įtarimas buvo pareikštas tik S.Makarevičiui, tarp kurio ankstesnių teistumų – ir nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai.

Gaisro aukos

Policijos areštinėje tą vakarą atsidūręs S.Makarevičius tikino, kad nieko padegti negrasino – tik norėjo pagąsdinti ir susideginti pats. Dėl to, kad pernai liepą sudegus vienam Sodų gatvės medinukui, kuriame jiedu su sugyventine glaudėsi, jis kreipėsi į Šančių seniūniją, kad jam būtų suteiktas socialinis būstas, tačiau per pusę metų nesulaukė jokio atsakymo. Todėl ir nusipirko su sugyventine dezinfekcinio skysčio bei norėjo susideginti.

Išsiaiškinta, kad sugyventiniams, kurie sudegusiame name nebuvo registruoti, buvo pasiūlyta keltis į Nakvynės namus. Tačiau jie pasirinko vieną Šančių sandėliuką, teigdami, kad esą Nakvynės namuose – vieni narkomanai. Nors manoma, kad tokio jų pasirinkimo priežastys kitos: neblaivūs asmenys Į Nakvynės namus neįleidžiami. Be to, ten yra prižiūrėtojai.

Nepraėjus nė dviem paroms po sulaikymo, S.Makarevičius buvo paleistas į laisvę, skiriant jam rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, t.y. iš sandėliuko, kuriame jis teigė priverstas šalti su sugyventine ir nebegalintis daugiau to kęsti.

Nukentėjusiuoju per benamių išpuolį seniūnijoje buvo pripažintas vienas Viešosios tvarkos skyriaus specialistas. Jis teigė patyręs išgąstį ir stresą. Tačiau jokio ieškinio teisiamiesiems nepareiškė.

Teisingumo sūpuoklėse

Perduodant bylą teismui, S.Makarevičiui socialinis būstas jau buvo skirtas. Su sąlyga, kad jis ten neįsileis R.Žaliaduonienės. O šiai neatvykstant kviečiamai į teismą ir policijai nesugebant jos atvesdinti, nes pareigūnai teigė jos nerandantys, teko skelbti R.Žaliaduonienės paiešką. Todėl šią sulaikius, ji buvo suimta.

Tačiau per tą laiką, kol teismui pavyko šią bylą atversti, prokuroras persigalvojo, kad Šančių seniūnijoje buvo įvykdytas tik viešosios tvarkos pažeidimas, dėl kurio S.Makarevičius su R.Žaliaduoniene prisipažino. Ir pakeitė kaltinamąjį aktą, kuriame S.Makarevičiui buvo inkriminuojamas ir žmogaus terorizavimas grasinant padegti. Nuspręsta, kad jo grasinimas buvo nerealus.

Supraskite mus teisingai – kitos išeities neturėjome.

Tačiau, atsižvelgdamas į S.Makarevičiaus teistumus, prokuroras pasiūlė jam griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą aštuoniems mėnesiams. Tačiau prašė ją subendrinti su pernai spalį to paties Kauno apylinkės teismo S.Makarevičiui paskelbtu nuosprendžiu už fizinio skausmo sukėlimą, kuriuo jis taip pat buvo nubaustas aštuonių mėnesių įkalinimu, atidedant bausmės vykdymą vieneriems metams. Ir skirti galutinę vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą jau dvejiems metams.

R.Žaliaduonienei prokuroras siūlė laisvės apribojimą aštuoniems mėnesiams, įpareigojant ją išdirbti 80 valandų nemokamų darbų įstaigose, kurios rūpinasi nusenusiais bei neįgaliais asmenimis.

Patys teisiamieji prašė švelnesnių bausmių. Kaip ir R.Žaliaduonienei valstybės skirtas advokatas, pavadinęs įvykius Šančių seniūnijoje drastišku protestu. „Supraskite mus teisingai – kitos išeities neturėjome“, – suteikus teisę į paskutinį žodį, akcentavo ir recidyvistas S.Makarevičius.

Nuteistųjų nuomonės išsiskyrė

Bylą nagrinėjęs teisėjas Audrius Meilutis skyrė S.Makarevičiui ir R.Žaliaduonienei kitokias bausmes nei prašė prokuroras.

Už išpuolį Šančių seniūnijoje S.Makarevičiui skirtas aštuonių mėnesių laisvės atėmimas. Tačiau šios bausmės vykdymo, kaip prašė prokuroras, nuspręsta neatidėti, nes jis įvykdė naują nusikaltimą, dar nepasibaigus jau minėtu pernykščio spalio nuosprendžiu už fizinio skausmo sukėlimą jam skirtos bausmės atidėjimui. Todėl, subendrinus su pastaruoju nuosprendžiu, S.Makarevičius pasiųstas už grotų vieneriems metams ir dviem mėnesiams. Tačiau iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktas laisvėje.

Nepasiuntė teisėjas A.Meilutis ir R.Žaliaduonienės prižiūrėti neįgaliųjų bei nusenusių asmenų. O skyrė jai 40 parų arešto. Ir šios bausmės R.Žaliaduonienė neskundė.

Tačiau jam skirtą bausmę apskundė S.Makarevičius, Kauno apylinkės teismui teigęs, kad jam advokato nereikia, – sugebės apsiginti pats. Tokios pačios nuomonės jis buvo ir po nuosprendžio – Kauno apygardos teismas, kuriam S.Makarevičius apskundė jam skirtą bausmę, gavo jo ranka rašytą skundą su gramatinėmis klaidomis, kuriame jis prašė supratimo ir užtarimo.

Atkaklumas triumfavo

„Supraskite mane ir mano moterį – per baisius šalčius gyvenome malkinėje, į kurią kaimynai naktį mums atnešdavo arbatos ir karštos sriubos. Tokios bylos jūs dar neturėjote! Žinoma, nesu šventas, bet už jaunystės klaidas jau atsakiau. Be to, šį kartą – pasidegdamas pakenkiau tik sau. O, kol atliksiu skirtą bausmę, prarasiu ir gautą būstą. O kur gyventi moteriai? Todėl prašau skirti man baudą arba laisvės apribojimą, arba lygtinai,“ – maždaug toks buvo S.Makarevičiaus skundo Kauno apygardos teismui turinys.

Saulius Makarevičius/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pastarasis, gavęs šį skundą, įrodymų tyrimo nusprendė neatnaujinti. Tačiau S.Makarevičiui buvo skirtas valstybės advokatas.

Skundą nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Giedriaus Endriukaičio, Daivos Jankauskienės ir Albino Antanaičio kolegija šiandien paskelbė, kad tenkina S.Makarevičiaus skundą iš dalies ir keičia Kauno apylinkės teismo nuosprendį jam. Nes sunki turtinė ir beviltiška S.Makarevičiaus padėtis tuo metu, kai jis darė šį nusikaltimą, pripažinta jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Dėl to jam skirtos vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams. Tačiau per šį laikotarpį S.Makarevičius įpareigotas ne tik pradėti dirbti ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, bet ir per šešis mėnesius po šio nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti elgesio pataisos programoje, nuo 22 iki 6 val. būti namuose ir neišvykti iš Kauno ribų be Probacijos tarnybos, prižiūrėsiančios, kaip jis laikosi šių įpareigojimų, leidimo.

Pakeistas nuosprendis įsiteisėjo vos jį paskelbus.