Dviguba žmogžudyste įtariamo Beno Mikutavičiaus tyrime – šiurpą kelianti detalė

Kaip teigiama, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad B. Mikutavičius 2025 metų gruodžio 4 dieną duriančiu–pjaunančiu įrankiu mirtinai sužalojo 2003 metais gimusią moterį, kuri nuo patirtų sužalojimų mirė. Netrukus buvo mirtinai sužalota ir 2001 metais gimusi moteris.
Vyrui dėl šių dviejų nusikalstamų veikų buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nužudymo. Įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, dėl vieno iš dviejų nusikaltimų B. Mikutavičiui pareikštų įtarimų kvalifikacija nepakito.
O kitos nusikalstamos veikos įtarimai perkvalifikuoti dėl žmogaus nužudymo kankinant ar kitaip itin žiauriai. Už tai gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Rugsėjo 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi įtariamajam buvo pratęstas suėmimas trim mėnesiams. Jis laikomas suimtas nuo praėjusių metų gruodžio 7 dienos.
Ikiteisminis tyrimas dar nėra baigtas. Jį baigus ir bylą perdavus teismui, visuomenė apie tai bus informuota.
Dviguba žmogžudystė
Primename, kad B. Mikutavičius įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs 2003 metais gimusią merginą, o bute Pramonės prospekte tos pačios dienos vakarą buvo rastas ir 2001 metais gimusios merginos lavonas.
Ant abiejų gruodžio 4-ąją rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, abu nusikaltimus skyrė maždaug pusvalandis.
Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su B. Mikutavičiumi siejo buto nuoma.
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