Gaisras Domeikavoje: evakuoti visi bendrabučio gyventojai

Kaip praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, šeštadienį prieš 2 val. nakties gautas pranešimas, kad Domeikavos kaime, Vandžiogalos plento gatvėje, matomi dūmai.
Atvykus ugniagesiams, butas pirmame aukšte degė atvira liepsna, bendrabučio tipo gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpos buvo uždūmintos. Iš trijų aukštų pastato evakuoti 29 žmonės (vienas vaikas). Visame pastate veikė priešgaisrinė signalizacija.
Pasak PAGD Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pranešimo, gaisro židinys buvo virtuvės patalpoje. Apdegė 60 kv. m lubų ir sienų, sudegė virtuvės baldai, buitinė technika, minimaliai aprūko miegamojo kambario sienos ir lubos. Taip pat aprūko 20 kv. m namo fasado siena.
Žmonės nenukentėjo. Išvėdintos viso pastato patalpos, gyventojams leista grįžti į butus.
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