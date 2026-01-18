 Gaisras Lapėse: iš degančio daugiabučio išneštas vyras be sąmonės, dar 20 žmonių teko evakuoti

2026-01-18 10:47
Karolina Konopackienė (ELTA)

Šeštadienio vakarą Kauno rajone esančiame daugiabutyje kilo gaisras. Nelaimės metu ugniagesiai gelbėtojai iš namo evakavo 20 žmonių, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Anot PAGD, pranešimo apie gaisrą Lapių miestelyje, Mokyklos gatvėje, buvo pranešta sausio 17 d. 21.22 val.

Į vietą atvykę ugniagesiai ištraukiamosiomis kopėčiomis iš butų evakavo dešimt žmonių, dar dešimt žmonių evakuota laiptine.

21.48 val. degančiame bute buvo rastas apdegęs, be sąmonės, bet kvėpuojantis vyras. Ugniagesiai jį išnešė ir perdavė medikams.

Gaisras užgesintas, patalpos apžiūrėtos termovizoriumi ir išvėdintos teigiamo slėgio ventiliatoriumi. Išdegė 12 m² kambarys su namų apyvokos daiktais, aprūko kitos patalpos.

Dūmų detektoriaus nebuvo.

