 Grėsmingas pranešimas iš žinomos Kauno parduotuvės: apsinuodijo trys darbuotojos

Grėsmingas pranešimas iš žinomos Kauno parduotuvės: apsinuodijo trys darbuotojos

2026-01-28 10:09 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienį grožio prekių parduotuvėje Kaune kilo nemenkas sąmyšis.

Grėsmingas pranešimas iš žinomos Kauno parduotuvės: apsinuodijo trys darbuotojos
Grėsmingas pranešimas iš žinomos Kauno parduotuvės: apsinuodijo trys darbuotojos / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kaip praneša Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, sausio 27 d. apie 18.20 val. iš Savanorių pr. atskriejo pagalbos šauksmas.

Gautas parduotuvės vadovės pranešimas, kad parduotuvėje „Douglas“ jau kuris laikas jaučiamas dujų kvapas, apsinuodijo trys darbuotojos.

Atvykusiems ugniagesiams „Maximoje“ esančioje parduotuvėje „Douglas“ trys darbuotojos teigė, kad jautė dujų kvapą, prastai jaučiasi. 

Atlikus patikrinimą, dujų kvapo nebuvo justi, pabudėta, kol atvyko dujų avarinė tarnyba. Dujų analizatoriais dujų nuotėkio nenustatyta.

Šiame straipsnyje:
Douglas
dujos
dujų kvapas
ugniagesiai
apsinuodijo darbuotojos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų