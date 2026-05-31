Į Daukanto gatvę dėl dujų kvapo atskubėjo policija, ugniagesiai ir medikai

Paaiškėjo, kad jos atvyko, nes buvo gautas pranešimas, jog jaučiamas dujų kvapas.
„8.47 val. gavome pranešimą, kad močiutė bute pajuto dujų kvapą. Todėl sureagavo visos spec. tarnybos. Dujas jau užsuko. Laukiame atvykstančių dujininkų“ – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.
Pasak jo, nieko baisaus neatsitiko.
Apie tai, kad S. Daukanto gatvėje kažkas vyksta, mūsų portalą informavo „Kauno dienos“ skaitytojas, atsiuntęs ir nuotraukas iš įvykio vietos.
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