Įminta detektyvu virtusi Nemuno mįslė: kitu pražuvėliu palaikytą velionį atpažino neeilinė kaimynė

Policijos suvestinės tada apie šį radinį pranešė labai aptakiai: „Balandžio 18 d. apie 14 val. Kauno rajone, Kačerginės miestelyje, Nemuno pakrantėje, rastas mirusio nenustatytos tapatybės bei amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.“
Kauno policijos atstovė, tada teigdama portalui kauno.diena.lt, kad nežinomasis pagal požymius – visai ne tas asmuo, kurio ieškoma Nemune nuo Velykų, šį savo teiginį grindė tuo, kad nesutampa jų aprangos detalės. Be to, per Velykas dingęs kaunietis neturėjo tokios tatuiruotės, kokia konstatuota, ant nežinomojo, aptikto ties Kačergine, rankos.
Tada daryta ir prielaida, kad ir pagal palaikų būklę, nežinomasis turėjo išbūti vandenyje tikrai ne nuo Velykų.
Maždaug po savaitės portalui kauno.diena.lt pavyko sužinoti, kad jau turimas „įtariamasis“, kas galėtų būti minėtas nežinomasis, Nemuno išplukdytas į Kačerginės krantą. Tačiau, siekiant apsidrausti, tada prašyta palaukti DNR tyrimo – ar šis tai patvirtins.
Belaukiant, kaip jau užsiminta, gegužės 11-ąją Nemunas tie H. ir O. Minkovskių gatve išplukdė ir minėtą nuo Trijų Mergelių tilto nukritusį kaunietį, kurio skenduolį upės nendrėse – apie penki metrai nuo kranto – pastebėjo tą pirmadienio rytą į darbą atėję statybininkai, o velionio tapatybė tada nustatyta pagal jo turėtą asmens dokumentą.
Likimo ironija: galiausiai paaiškėjo, kad nežinomasis, kurio nuskendęs kūnas buvo aptiktas ties Kačergine, taip pat buvo šį pavasarį laikinai apsistojęs Aleksote. Jis buvo pastovios gyvenamosios vietos neturėjęs kaunietis, kuriam birželio pradžioje būtų suėję 65-eri. Tačiau, kaip prisiglaudė tada pas pažįstamus aleksotiškius, taip ir po kurio laiko dingo, dėl ko priglaudusieji šį vienišių jo ir nepasigedo bei nesikreipė į policiją dėl jo dingimo.
Nors dar nėra galutinės teismo medicinos specialistų išvados, kada šis kaunietis, kuris buvo gimęs 1961 metais, nuskendo (o tai taip jau preliminariai įvardyta), manoma, kad tai įvyko taip pat balandžio pradžioje. Remiamasi dėl jo mirties priežasties pradėtą ikiteisminį tyrimą iš grėsusio akligatvio išvedusios pareigūnės teigimu, kad maždaug tada ji galimai paskutinį kartą matė šį į jos kaimyną labai panašų asmenį. Tačiau dėl jau minėtos nežinomojo palaikų būklės ji nebuvo tuo tikra. Visus taškus ant „i“ galiausiai sudėjo DNR tyrimas.
Tačiau dėl šio asmens mirties priežasties pradėtas ikiteisminis tyrimas dar nebaigtas, nes dar negauti visi paskirtų tyrimų atsakymai, iš kurių tikimasi sužinoti daugiau šio įvykio aplinkybių: ar velionis netapo nusikaltimo auka, ar savo žūties valandą buvo blaivus ir panašiai.
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1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
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