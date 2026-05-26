 Išgirskite, kaip veikia telefoniniai sukčiai

Išgirskite, kaip veikia telefoniniai sukčiai

per tris mėnesius iš gyventojų išviliota 9,5 mln. eurų
2026-05-26 14:35 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno apskrities policija, siekdama įspėti gyventojus, dalijasi garso įrašu, kuriame girdimas realus sukčių skambutis. Jame atskleidžiama viena iš pastaruoju metu dažniausiai fiksuojamų sukčiavimo schemų.

<span>Išgirskite, kaip veikia telefoniniai sukčiai</span>
Išgirskite, kaip veikia telefoniniai sukčiai / Freepik.com nuotr.

Pokalbio pradžioje lietuvių kalba buvo pranešta, kad su pašnekovu netrukus susisieks mobiliojo ryšio operatoriaus atstovas. Po kelių akimirkų pokalbį tęsė rusakalbis asmuo, teigęs, kad tą pačią dieną baigiasi telefono numerio aptarnavimo sutartis. Siekdamas sudaryti patikimumo įspūdį, jis pasakė pašnekovo paskutinius tris telefono numerio skaitmenis. Sukčius teiravosi, ar pašnekovas planuoja ir toliau naudotis šiuo numeriu. Atsakius teigiamai, aiškino, kad neva reikia „sudaryti nedidelį pareiškimą“, o vėliau pasiūlė pasirinkti vieną iš tariamų sutarties pratęsimo terminų: vieniems metams, dvejiems metams arba neterminuotai. Paklausus, kodėl tokia sutartis esą baigiasi, pašnekovui melagingai paaiškinta, kad nuo 2026 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį kiekvienas mobiliojo ryšio numeris turi būti susietas su konkrečiu asmeniu, neva siekiant kovoti su sukčiavimu. Vėliau pokalbį pasiūlyta tęsti „Viber“ arba „WhatsApp“ programėlėse.


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A post shared by Kauno apskrities policija (@kauno_policija_)

Policija pabrėžia, kad tai – sukčiavimo schema. Mobiliojo ryšio operatoriai tokiu būdu sutarčių nepratęsia, neprašo gyventojų pereiti į susirašinėjimo programėles ir netikrina duomenų rusų kalba telefonu.

Telefoniniai sukčiavimai dažniausiai siejami su rusakalbiais asmenimis, apsimetančiais mobiliojo ryšio operatoriais, finansų įstaigomis, policija, taip pat kitų paslaugų teikėjų ar valstybinių institucijų atstovais. Dominuoja telefoniniai, avansiniai, investiciniai sukčiavimai bei duomenų viliojimas apgaulingomis nuorodomis.

2026 m. sausio – kovo mėnesiais Lietuvoje pradėti 1044 ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo, 6,6 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius iš gyventojų jau išviliota 9,5 mln. eurų.

Gyventojai raginami išlikti budrūs: nebendrauti su nepažįstamais asmenimis rusų kalba, nedelsiant nutraukti įtartiną pokalbį, nespausti atsiųstų nuorodų, interneto svetainių adresus vesti patiems naršyklėje, neatskleisti asmens ar bankinių duomenų ir nepasitikėti skubiais, spaudimą keliančiais raginimais.

Šiame straipsnyje:
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telefoniniai sukčiai
garso įrašas
Kauno policija
sukčiavimas

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sukčius
net rusiškai kalba nešvariai ir lb skubėdamas. Kažkoks čiurka iš Afrikos bus :))))
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policininkė,ar jautis su žiedu nosyje/
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