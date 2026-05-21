Įsiteisėjo naujas, įstatymų netobulumą apnuoginęs nuosprendis Filipavičiui

Nuleido rankas
„Nuosprendis įsiteisėjo antradienį. Teismas išdavė du vykdomuosius raštus dviem nukentėjusiosioms“, – Eltai sakė Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė.
Viena nukentėjusioji yra Lietuvos pilietė, kita – atvykėlė iš Ukrainos. Moterys buvo įkalintos garažuose 2023 m., nukentėjusiosios buvo pareiškusios 15 ir 25 tūkst. eurų civilinius ieškinius, tačiau teismas joms priteisė mažesnes sumas.
Vienai moteriai G. Filipavičius privalės atlyginti 7 tūkst. eurų, kitai – 15 tūkst. eurų neturtinę žalą. Turėdamos teismo išduotus vykdomuosius raštus, dabar nukentėjusiosios galės minėtus dokumentus pateikti antstoliams, o jie bandys išieškoti teismo priteistas sumas.
Abiejose bylose – mergaitės pagrobimo ir moterų prievartavimo – nukentėjusiesiems priteista sumokėti iš viso apie 122 tūkst. eurų. Mergaitės pagrobimo byloje, kurioje jis buvo nuteistas anksčiau, teismas nutarė mažametei nukentėjusiai iš G. Filipavičiaus priteisti 70 tūkst. eurų neturtinės žalos, taip pat po 15 tūkst. eurų neturtinės žalos priteista kiekvienam iš mergaitės tėvų. Nuteistasis neturi brangaus turto, kurį realizavus būtų galima sumokėti žalą visoms nukentėjusiosioms. Garažai, kuriose per prievartą buvo laikoma mergaitė ir moterys, G. Filipavičiui nuosavybės teise nepriklausė, jie yra jo artimųjų nuosavybė.
Iškalbinga teisinė aritmetika
Kaip rašė portalas kauno.diena.lt, G. Filipavičius ir toliau lieka įkalintas 20-čiai metų, kurie jam buvo skirti už elgesį su mažamete, t.y. už nusikaltimus prieš minėtas moteris jis liko nenubaustas.
Prokuroras siūlė teismui skirti G. Filipavičiui už jam inkriminuojamus nusikaltimus prieš minėtas moteris subendrintą 14 metų laisvės atėmimo bausmę.
Tačiau, prašydamas ją subendrinti ir su G. Filipavičiaus jau atliekama 20-ies metų laisvės atėmimo bausme, kurią 2025-ųjų spalį Kauno apygardos teismas jam skyrė už tai, kaip jis pasielgė su mažamete, kurios nuteistasis neskundė, prokuroras vis tiek siūlė G. Filipavičiui tą patį 20-ies metų įkalinimą ir po ankstesnės bei naujos bausmės subendrinimo. Tai lėmė dvi su Lietuvos įstatymais susijusios aplinkybės: pirmiausiai maksimali, remiantis jais, pirmą kartą teisiamam asmeniui 20-ies metų laisvės atėmimo bausmė G. Filipavičiui jau buvo skirta už tai, kaip jis pasielgė su mažamete, nes tai buvo pirmoji jo akistata su Temide. O antra aplinkybė – nusikaltimai, kuriais jis kaltinamas ir prieš dvi minėtas moteris, buvo įvykdyti dar prieš mažametės pagrobimą.
Be to, prokuroras prašė teismo pilnai tenkinti nukentėjusiųjų ieškinius.
Teisiamojo advokatė prašė savo ginamajam švelnesnės bausmės, nes, jos nuomone, kai kurie G. Filipavičiui pareikšti kaltinimai yra per griežti, nes neatitinka jo padarytų veiksmų. Be to, ji prašė mažinti ir teisiamajam pareikštus ieškinius.
Pats G. Filipavičius, suteikus jam teisę į paskutinį žodį, dėl prokuroro siūlomos bausmės ir jam pareikštų ieškinių nepasisakė. Tik apgailestavo dėl savo poelgių.
Teismo verdiktas
Bylą nagrinėjęs teisėjas D. Ročys penktadienį paskelbė, kad skiria G. Filipavičiui už nusikaltimus prieš minėtas moteris ne 14 metų laisvės atėmimo bausmę, kaip siūlė prokuroras, o 12 metų įkalinimą.
Tačiau subendrinęs šioje byloje G. Filipavičiui skirtą bausmę su ankstesniu nuosprendžiu už tai, kaip jis pasielgė su mažamete, teisėjas pritarė prokurorui, kad galutinė bausmė už visus padarytus nusikaltimus G. Filipavičiui lieka 20-ies metų įkalinimas.
Nukentėjusiųjų ieškiniai G. Filipavičiui taip pat tenkinti tik iš dalies. Prašiusiajai iš 15 tūkst. eurų moralinio atlygio priteisti 7 tūkst. eurų. O pareiškusiajai 25 tūkst. eurų ieškinį priteista 15 tūkst. eurų.
Įvykis, sukrėtęs visą šalį
ELTA primena, kad 2024 m. sausį G. Filipavičius Kaune, gatvėje, pagrobė į parduotuvę išėjusią mažametę. Vaikas pagrobtas iš viešojo transporto stotelės sausio 7 dieną, o surastas po dviejų parų garaže, Technikos gatvėje. Kartu su ja rastas ir pagrobėjas.
Mergaitės visame Kaune ieškojo šimtai žmonių. Vaiką sėkmingai pavyko surasti, pareigūnams peržiūrėjus vaizdo įrašus, apklausus liudytojus ir surinkus kitą informaciją.
Po vaiko išlaisvinimo tuometinis Kauno policijos vadovas Mindaugas Baršys teigė, kad garažas, kuriame buvo laikyta mergaitė, buvo „šiek tiek pritaikytas“ įkaito laikymui.
Nors G. Filipavičiui buvo nustatytas psichikos sutrikimas, tačiau teismo medicinos ekspertai konstatavo, kad nusikaltimo padarymo metu jis galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti.
Nagrinėjant mergaitės pagrobimo bylą Kauno apygardos teisme apklausti ekspertai savo išvadas patvirtino.
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