Islandijos plente „Škoda“ pakibo ant atitvarų

Vaizdeliu, įamžintu Islandijos plente, feisbuke dalijosi internautai. Nuotraukoje matyti, kaip lengvasis automobilis pakibęs ant atitvarų.
Pranešimą apie šį įvykį Kauno policija gavo 14.43 val.
Anot budinčiosios policijos pareigūnės, automobilis „Škoda“ atsitrenkė į skiriamąją juostą.
Policijos ekipažas nuvyko į įvykio vietą, kur rado blaivų „Škodos“ vairuotoją.
Laimei, sužalojimų niekas nepatyrė.
Incidento vietoje vairuotojas užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Paaiškėjo, kad jis savo automobilio nesuvaldė dėl slidžios kelio dangos.
Kauniečiai socialiniame tinkle patarė šiame kelio ruože išlikti budriems, mat ir jie pastebėjo, kad kelio danga čia nedėkinga, o ir šalyje jau nebe vasara.
„Slidu ten, mane vakar irgi „užmėtė“ su naujomis žieminėmis padangomis“, – įspėjo vienas internautas.
