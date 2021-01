Išniekintos vaikystės byla: ekspertų prašoma atsakymo, ar kaltinamasis pajėgus atlikti bausmę

Kauno apygardos teismas šiandien skyrė teismo medicininę ekspertizę skandalingais nusikaltimais prieš mažametę dukrą kaltinamam V.S., kurio jau nebeįmanoma pristatyti į teismo posėdžius. Ekspertų klausiama, ar dėl savo sveikatos būklės šis teisiamasis galės atlikti bausmę, jeigu tokia jam būtų skirta.

Tenka verstis per galvą

Kaip jau rašyta, besiverčiant per galvą dėl artėjančios senaties, jau išgelbėjusios šeštą dešimtį bebaigiantį V.S. nuo atsakomybės už kai kuriuos savo veiksmus, iš pradžių jis buvo pristatomas į teismo posėdžius neįgaliojo vežimėlyje.

Tačiau, įsibėgėjant šios bylos, į kurią sugulė apie septynerius metus tėvo prievartautos mažametės istorija, nagrinėjimui, dėl progresuojančios ligos iš pradžių V.S. buvo amputuota viena koja. O po to – ir antra. Dėl ko teisiamasis jau nebeišsilaiko neįgaliojo vežimėlyje.

Susidūrus su tokia neiline situacija, vieninteliu būdu tęsti prasidėjusį teismo procesą tapo nuotolinių posėdžių tarp Kauno apygardos teismo ir V.S. socialinio būsto viename pakunės daugiabutyje organizavimas, teisiamajam gulint savo lovoje ir bendraujant su kitais proceso dalyviais teismo atstovo jam į namus atvežtu nešiojamu kompiuteriu. Taip išsprendžiant ir kitą problemą, kai į ankstesnius posėdžius V.S. gabendavę socialiniai darbuotojai bei policija turėdavo nukelti jį su neįgaliojo vežimėliu iš penktojo aukšto, kuriame yra V.S. skirtas socialinis būstas.

Šiaip taip tokiu būdu baigus šios bylos liudytojų apklausas, praėjusiame posėdyje kaltinimą palaikantis Kauno apygardos prokuroras Virginijus Mizaras paprašė skirti teisiamajam jau minėtą ekspertizę. Bylą nagrinėjantis teisėjas Valdas Vitunskas šiandien ją skyrė. Ekspertizę atliks Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno ekspertinis skyrius. O kol ji vyks, byloje paskelbta pertrauka.

Iškalbinga akistata

Tai, kas vyksta jo byloje, V.S., kurį gina valstybės skirtas advokatas, jau seniai stebi bejausmiu veidu.

Kaip jau rašyta, nerodė jis jokių emocijų ir pamatęs į vieną teismo posėdį, kai dar buvo pristatomas į juos invalido vežimėlyje, liudyti iškviestą savo buvusią žmoną, su kuria išsiskyrė prieš kelioliką metų.

V.S. kaltinamas seksualiai išnaudojęs dukrą/Vilmanto Raupelio nuotr.

Buvusios V.S. sutuoktinės apklausa tada truko apie valandą. Ji teigė nežinojusi, kad po skyrybų pas tėvą likusi dukra buvo seksualiai išnaudojama. Tada jos beveik nebendravo, nes dukra buvo nuteikta prieš ją. Apie tai, ką jai tada teko patirti, dukra pasipasakojo jau tapusi pilnamete, kai jų santykiai pagerėjo.

Nukentėjusiosios mama teisme teigė, kad po to, ką išgirdo iš dukros, ji dar ilgai viena namuose verkdavo.

V.S. po šios liudytojos apklausos klausimų jai neturėjo.

Antras dublis

Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas trečią dešimtį bebaigiančiai ir šiuo metu užsienyje gyvenančiai V.S. dukrai pranešus apie išniekintą savo vaikystę Lietuvos policijos profilyje socialiniame tinkle „Facebook“.

Ir tai buvo jau antras jos bandymas tai padaryti, tapus pilnamete. Pirmą kartą V.S. dukra buvo išdrįsusi ateiti dėl to pas savo gimtinės pareigūnus beveik prieš dešimt metų. Tačiau tada šiems jos paklausus, ar sugebės eiti iki galo, nes įrodyti tai, kas vyko prieš tiek laiko, nebus lengva, ji suabejojo savo galimybėmis.

Manoma, kad išvykimas į užsienį suteikė V.S. dukrai papildomo saugumo jausmo. Be to, kreipdamasi prieš kelerius metus antrą kartą į Lietuvos policiją, ji teigė jau pati esanti mama ir norinti apsaugoti nuo panašaus likimo kitas tokiomis pat socialinėmis sąlygomis augančias mergaites. Ir turi pagrindo įtarti, kad tėvas užsiima tuo pačiu ir toliau.

Tačiau V.S., iš kurio jo emigrantė dukra prašo 20 tūkst. eurų moralinio atlygio, pagarsinus teisme kaltinamąjį aktą, pareiškė, kad neprisipažįsta nė dėl vieno jam inkriminuojamo nusikaltimo. Ir iš viso atsisako duoti parodymus. Nors šį savo teiginį papildė replikomis, kad nieko nefotografavo, kaip yra kaltinamas, nes neturi fotoaparato. Ir vadinamojo antro nukentėjusiojo - dukters draugo, kuris tada taip pat dar buvo mažametis, nepažįsta.

Seksualinis žaisliukas

V.S. pareikšti kaltinimai grindžiami jo dukters parodymais, kad viskas prasidėjo 2003-iaisiais, kai po tėvų skyrybų ji liko gyventi su 40-mečiu tėvu. Jai tuo metu buvo devyneri.

Netrukus tėvas pradėjo girtauti. Ir vis dažniau ėmė nuogai prie jos nusirenginėti, prašydamas paliesti tam tikras jo kūno vietas. Galiausiai prieita ir iki oralinio sekso su mažamete dukra.

Be to, V.S. dukra teigė, kad jai rodyti ir pornografiniai filmukai. Ji turėjo šokti tėvui ir striptizą bei miegoti su juo vienoje lovoje nuoga. Apie tai, kad tuo metu tėvas ją filmavo, ji sužinojo tik vėliau.

V.S. kaltinamas seksualiai prievartavęs dukrą iki 2010-ųjų, t.y. apie septynerius metus.

Jam pareikštas kaltinamas ir pornografinio turinio produkcijos, kuriame atvaizduotas vaikas, gaminimu bei laikymu. V.S. kompiuteryje pareigūnai rado ne tik tokių jo dukters, bet ir svetimų vaikų nuotraukų, atsisiųstų iš pornografinio turinio tinklalapių. Ir filmuką, kuriame, kaip paaiškėjo, dukra buvo slapčia įamžinta su kaimynų berniuku, kai abu žaisdavo kortomis ir pralošusysis turėdavo nusirengti bei kitaip pamėgdžioti visa tai slapčia filmavusio V.S. elgesį su mažamete.

Sunkios liudytojų paieškos

Minėtas berniukas ne iš karto sutiko duoti parodymus prieš V.S.

Iš pradžių kreipųsis pagalbos į užsienio valstybės, kurioje jis šiandien gyvena, teisėsaugą, gautas atsakymas, kad galimam liudytojui šie prisiminimai tolygūs sunkiai gyjančiai traumai.

Tačiau, po kurio laiko, atsižvelgęs į tai, kad jis pats šiandien augina vaikus, kurie taip pat gali tapti tokių pačių nusikaltėlių aukomis, šis emigrantas parodymus davė. Tačiau jokio ieškinio V.S. nepareiškė.

Davė parodymus apie tai, ką joms pasakojo V.S. dukra apie tėvo elgesį su ja, ir šios vaikystės draugės.

Bandė teisėsaugininkai apklausti ir V.S. kaimynus. Tačiau buvę jo sugėrovai teigė nieko nematę ir negirdėję. Nors, kaip paaiškėjo, tai buvo vieša paslaptis, kurią tada, kai mažametė buvo tapusi tėvo seksualiniu žaisliuku, aptarinėjo visas kaimas.

Pareiškus įtarimus, V.S. iš pradžių lyg ir buvo linkęs prisipažinti. Galbūt iš netikėtumo. Tačiau jau kitą dieną, bandant patvirtinti šiuos parodymus apklausiant V.S. pas ikiteisminio tyrimo teisėją, jis ėmė išsisukinėti – esą buvo ne taip suprastas.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Teismo posėdžiai – be nukentėjusiųjų

V.S. – jau kelis kartus teistas. Jaunystėje – už vagystes. O tuo metu, kai galbūt seksualiai išnaudojo mažametę dukrą, – už melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų ir neteisėtą disponavimą ginklu ar šaudmenimis. Tačiau šie teistumai jau išnykę.

Teisėsaugininkams pavyko rasti archyvuose ir, kad kažkas iš tų apylinkių tais metais, apie kuriuos pasakoja V.S. dukra, siuntinėjo internetu pornografinę produkciją. Tačiau tada taip ir nepavyko to asmens demaskuoti.

Pagal pareikštą kaltinimą V.S., kuris po stacionarinės psichiatrinės ekspertizės buvo pripažintas pakaltinamu, t.y. bylon sugulusių įvykių metu, kaip ir dabar, supratusiu savo veiksmus ir galėjusiu juos valdyti, gresia laisvės atėmimas iki trylikos metų.

Nė vienas iš nukentėjusiųjų šiame uždarame teismo procese nedalyvauja. Abu jie buvo apklausti nuotoliniu būdu jau anksčiau. V.S. dukters draugas – savo namuose užsienyje. V.S. dukra – tos valstybės, kurioje šiuo metu gyvena, Lietuvos ambasadoje. Už beveik šimto kilometrų kelionę iki šios jai sumokėjo Lietuvos generalinė prokuratūra.

V.S. dukra norėjo atvykti ir į tėvo teismą. Tačiau jos planus sujaukė pasaulinė COVID-19 pandemija.