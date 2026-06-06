Išpuolis Kauno rajone: iš pravažiuojančio automobilio šauta į paauglį

Kulka skriejo tiesiai į rankoje laikytą telefoną
Policijos departamento duomenimis, pranešimas apie įvykį gautas birželio 5 dieną, apie 15.20 val. Incidentas įvyko judrioje Domeikavos kaimo vietoje.
Pro šalį važiavo automobilis, pro kurio langą nenustatytas asmuo netikėtai paleido šūvį – įtariama, kad buvo panaudotas šratinis ginklas.
Kulkos trajektorija buvo gąsdinanti: ji pataikė tiesiai į gatvėje stovėjusio nepilnamečio (gimusio 2011 m.) rankas. Laimingo atsitiktinumo dėka smūgį sugėrė berniuko laikytas mobilusis telefonas – buvo suskaldytas jo korpusas. Patvirtinta, kad pats nepilnametis sužalojimų išvengė, tačiau įvykio aplinkybės rodo, jog iki nelaimės trūko vos kelių centimetrų.
Gresia baudžiamoji atsakomybė
Šaulys iš įvykio vietos pasišalino, jo tapatybė ir vairuota transporto priemonė šiuo metu yra nustatinėjamos. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Surinkta medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Asmeniui, kuris įžūliais veiksmais, grasinimais ar patyčiomis demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį, gresia griežta bausmė. Už šį nusikaltimą numatomi viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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(be temos)