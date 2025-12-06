Įtariamas dviejų merginų žudikas – sulaikytas

S
ėkminga visuomenės paieškų operacija baigėsi Kaune, netoli Teofiliaus Matulaičio bažnyčios S. Žukausko gatvėje.
Tai, kad įtariamasis B. Mikutavičius – sulaikytas, portalo kauno.diena.lt žurnalistams patvirtino Kauno policijos atstovė.
Gruodžio 5-osios vakarą kauniečiai šukavo apleistus pastatus, parkus ir kitas nuošalias vietas. Paieškos lokacijas jie vieni kitiems koordinavo per programėlę „Zello“. Įtartiną vyrą Kalniečių parke pastebėjo dvi moterys. Pamatęs jas, jis pradėjo šalintis. Tačiau pilietiškos kaunietės, sekė įtariamojo pėdsakais bėgdamos iš paskos ir perdavė šią informaciją kitiems paieškoje dalyvavusiems žmonėms.
Netrukus jiems pavyko sugauti bėglį ir paguldyti ant grindinio. B. Mikutavičių pirmosios pastebėjusios moterys neslėpė – buvo baugu sekti per kelis metrus esantį ir peiliu ginkluotą vyrą, tačiau tikslas pagaliau jį sulaikyti buvo galingesnis.
B. Mikutavičių sučiupę kauniečiai pranešė apie tai policijos pareigūnams. Į įvykio vietą sulėkė daugybė ekipažų.
