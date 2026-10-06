Kariškas vaizdelis: policiją išsikvietus auka pasislėpė, o jos skriaudiką vos sutramdė du pareigūnai

Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad minėtu V. Krėvės prospekto adresu jos kolegos iškubėjo, užregistravus moters pranešimą, kad prieš ją smurtauja pažįstamas vyras.
Tačiau pareigūnams atvykus, jokia moteris jų nepasitiko. Nepavyko policininkams prisiskambinti ir pranešėjos telefono numeriu.
Tačiau jos nurodytoje vietoje buvo pastebėtas neblaivus asmuo, kuris netrukus įpūtė į pareigūnų alkoholio matuoklį net 3,14 promiles. Ir, anot liudytojų, nepaisant nustatyto sunkaus girtumo dar sugebėjo įnirtingai priešintis dviem pareigūnmas.
Policijos atstovės žiniomis, minėtas asmuo, gimęs 1993 m., sulaikytas nebuvo. Jam tik surašytas administracinio nusižengimo protokolas už pakartotinį pasirodymą neblaiviam viešosiose vietose savo būkle įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę, už ką numatyta bauda nuo 100 iki 200 eurų.
Panašu, kad šis pareigūnų vos sutramdytas vyrukas buvo vėl paleistas į laisvę, vos surašius jam minėtą protokolą. Ir šį kartą pareigūnai buvo labai atlaidūs, nes į teisėtų jų reikalavimų nevykdymą pažiūrėta pro pirštus – anot policijos atstovės, už tai protokolas minėtam asmeniui nesurašytas. Tiesa, už tai Administraciniame nusižengimų kodekse numatyta bauda nuo 90 iki 140 eurų yra mažesnė už alkoholio vartojimą viešosiose vietose ar jau minėtą pasirodymą jo pavartojus, įžeidžiant savo išvaizda žmogaus orumą.
Panašu, kad šis trumpam sulaikytas kaunietis išvengs atsakomybės ir už tai, jog smurtavo prieš policiją iškvietusią moterį. Anot policijos atstovės, kad tai – tas pats asmuo, atskleidė šio atsakymai į jos kolegų klausimus, ar jis pažįsta pagalbą kvietusią moterį ir, kas čia nutiko. Sulaukta atsakymo, kad jiedu tiesiog konfliktavo.
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