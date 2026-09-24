Kaune dingo paauglys: iš mamos – jautrus prašymas

„Sveiki. Prašome pagalbos. Dingo paauglys – Jonas Smilgys, gimęs 2011 metais! Vakar, rugsėjo 23 dieną, ryte išėjo iš namų, negrįžo visą naktį, nepavyksta susisiekti. Oficiali paieška paskelbta. Paskutinį kartą matytas Panemunėje, Žemuosiuose Šančiuose. Jeigu matėte, ar žinote, kur gali būti, praneškite mamai, kuri labai jaudinasi ir jo laukia. Jos numeris – 060919263 arba policijai: 112. Arba skambinkite man, esu socialinė darbuotoja, mano numeris – 067684766. Jonai, jeigu pamatysi šį įrašą, mes visi tavęs labai laukiame – grįžk namo. Mama tave labai myli ir laukia su broliais“, – skelbiama pagalbos prašyme.
Portalas kauno.diena.lt susisiekė su dingusio vaikino mama. Ji ketvirtadienio popietę teigė, kad sūnus vis dar neatsirado.
„Važinėjam dabar po Partizanų gatvę, nes jį čia matė moteris. Ieškome ir prašome pasidalinti prašymu“, – teigė Karolina Grigalionienė.
Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė patvirtino informaciją, kad paauglys yra ieškomas.
„Gavome pranešimą rugsėjo 22 dieną, kad 7.30 val. iš namų išėjo nepilnametis, gimęs 2011 metais. Jis iki šiol negrįžo“, – teigė policijos atstovė.
Paauglio ieško ne tik artimieji, bet ir policijos pareigūnai.
„Artimieji teigė, kad vaikinas dingo pirmą kartą“, – sakė K. Miškauskaitė.
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