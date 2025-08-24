Kaune girtutėlis „Audi“ vairuotojas kliudė kitą automobilį ir pasišalino iš įvykio vietos

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, šeštadienį, apie 23.05 val., Kaune, Žemaičių pl., stovėjimo aikštelėje, automobilis „Audi A3” kliudė stovintį automobilį „Citroen C4“ ir nuvažiavo. Automobilis ir vairuotojas surasti.
Pastarajam, gimusiam 1986 m., nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,14 prom.
Šeštadienį, apie 20.25 val., Jonavoje, Virbalų g., automobilį „Citroen Berlingo“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1985 m. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,93 prom.
Apie 19.05 val. Kauno rajone, Didžiųjų Lapių kaime, automobilį „VW Passat“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1971 m. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,87 prom.
Apie 15.55 val. Kaišiadorių rajone, Žaslių miestelyje, automobilį BMW vairavo neblaivus vyras, gimęs 1968 m. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,86 prom.
Sekmadienio naktį, apie 02.15 val., Kaune, Varnių g., automobilį „Volkswagen Golf“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1987 m. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,36 prom.
Apie 03.50 val. Kaune, Taikos pr., automobilį BMW vairavo neblaivus vyras, gimęs 1991 m. Jam taip pat nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,16 prom.
Naujausi komentarai