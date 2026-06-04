Kaune per teismo posėdį kaltinamasis sužalojo policininką

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienį po pietų, apie 14.20 val., Laisvės alėjoje esančiame teismo pastate. Čia yra įsikūręs Kauno apylinkės teismas.
Per teismo posėdį kaltinamasis (gim. 1991 m.) pradėjo elgtis agresyviai, aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gim. 1971 m.).
Pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
ELTA primena, kad tai jau antras panašus incidentas Kauno teismuose.
Gegužės 18 d. A. Mickevičiaus gatvėje įsikūrusiame Kauno apygardos teismo pastate kaltinamasis taip pat elgėsi agresyviai.
Aptvare buvęs kaltinamasis per posėdį agresyviai reagavo į teismo procesą. Jis sviedė į teisėjo pusę segtuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą, skyrusį teisiamąjį nuo teismo salės.
Šis incidentas įvykio per baigiamąsias kalbas byloje, susijusioje su labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų disponavimu ir organizuotu jų gabenimu į Marijampolės kalėjimą.
Agresyviai elgęsis vyras anksčiau devynis kartus buvo teistas už smurtinius, turtinius bei su narkotinėmis medžiagomis susijusius nusikaltimus, posėdžio metu reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją.
(be temos)