Kaune – vairuotojo agresijos protrūkis

Konfliktas kilo po to, kai jauna vairuotoja persirikiavo į kitą eismo juostą. Tai, kas sekė vėliau, anot įvykio liudininkų, priminė tikrą persekiojimą.
„Nenufilmuota tik pradžia, kai jis lupo mašinos duris ir spardė automobilį, rėkė necenzūriniais žodžiais vien už tai, jog mergina persirikiavo į jo juostą, kai jis atlėkė žaibišku greičiu“, – rašė įvykio liudininkai.
Vyras vijosi vairuotoją nuo pat Jono Basanavičiaus alėjos iki Savanorių pr. 255, ties „Maximos“ sankryža.
Mergina spėjo pastebėti persekiojimą per veidrodėlį ir, sustojusi prie šviesoforo, laiku užsirakino automobilio duris.
„Baisu pagalvoti, kas būtų nutikę, jei durelės būtų buvusios atrakintos“, – svarstė įvykio liudininkai.
Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip vyresnio amžiaus vyras spjauna į automobilio langą, už kurio sėdi mergina.
Feisbuko grupės „Reidas“ vaizdo įrašas
Ši vaizdo medžiaga paviešinta socialiniuose tinkluose, sukėlė didelę vietinių gyventojų diskusiją.
Kauniečiai neslėpė pasipiktinimo ir pabrėžė, kad tokia agresija kelyje kelia tikrą pavojų.
„Vyras metuose, bet smegenys, matyt, jau pragertos“, – komentavo Tomas.
Kitas komentatorius svarstė, ar elgesys būtų buvęs toks pats, jei už vairo būtų sėdėjęs vyras.
Būkime vieni kitiems pagarbesni kelyje.
„Jeigu už vairo būtų buvęs vyras, garantuoju, kad nebūtų spjaudęs – prieš moterį, matyt, lengviau“, – komentavo Romas.
Tačiau dalis gyventojų akcentavo, kad lytis šioje situacijoje neturi reikšmės.
„Nesvarbu, kas sėdi už vairo – taip viešoje vietoje elgtis nedera. Tikiuosi, šis ponas sulauks atsakomybės. Būkime vieni kitiems pagarbesni kelyje“, – rašė Paulius.
Šis incidentas dar kartą priminė, kad emocijų nevaldymas kelyje gali peraugti į pavojingas situacijas.
