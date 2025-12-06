Kauniečių vienybės galia: įtariamas dviejų merginų žudikas – sulaikytas

Sėkminga paieškoms susitelkusios visuomenės operacija baigėsi Kaune, S. Žukausko gatvėje, netoli Teofiliaus Matulionio bažnyčios.
Kauniečiams – policijos padėka
Tai, kad įtariamasis B. Mikutavičius – sulaikytas, portalo kauno.diena.lt žurnalistams patvirtino Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
„Dėkojame gyventojams, kurie padėjo ir prisidėjo! Po ilgų ir įtemptų valandų visi galime įkvėpti ramiau. Dėkojame kiekvienam gyventojui, kuris pasitikėjo, dalijosi informacija ir palaikė policijos pareigūnus. Jūsų budrumas ir bendruomeniškumas – visada ypatingai svarbus. Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas“, – sakė ji.
Pastebėjo dvi moterys
Gruodžio 5-osios vakarą kauniečiai savarankiškai šukavo apleistus pastatus, parkus ir kitas nuošalias vietas. Paieškos lokacijas jie vieni kitiems koordinavo per programėlę „Zello“. Įtartiną vyrą Kalniečių parke pastebėjo dvi moterys. Pamatęs jas, jis pradėjo šalintis. Tačiau pilietiškos kaunietės, sekė įtariamojo pėdsakais bėgdamos iš paskos ir perdavė šią informaciją balso žinutėmis kitiems paieškoje dalyvavusiems žmonėms.
Netrukus jiems pavyko sugauti bėglį ir paguldyti ant grindinio. B. Mikutavičių pirmosios pastebėjusios moterys neslėpė – buvo baugu sekti per kelis metrus esantį ir peiliu bei dujomis ginkluotą vyrą, tačiau tikslas pagaliau jį sulaikyti buvo galingesnis.
B. Mikutavičių sučiupę kauniečiai pranešė apie tai policijos pareigūnams. Į įvykio vietą sulėkė daugybė ekipažų.
Abu tyrimai – sujungti
Primename, kad Kaune ketvirtadienį radus dviejų merginų kūnus, jų nužudymu įtariamas tas pats asmuo – B. Mikutavičius, kurio paieška buvo intensyviausiai vykdoma Kaune.
„Šiuo metu turimais pirminiais duomenimis, galime vertinti, kad tai yra vieno asmens nusikalstami veiksmai“, – dar vykdant įtariamojo paiešką penktadienį nurodė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas.
Jo teigimu, abu ikiteisminiai tyrimai dėl nužudymo buvo sujungti.
„Veika kvalifikuota kaip tyčinis nužudymas, padarytas itin žiauriai. (...) Šiuo metu atliekami pirminiai ikiteisminio tyrimo veiksmai“, – sakė R. Bradūnas.
Ant abiejų aukų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Tikslus nužudymų laikas nustatinėjamas, preliminariai pirmasis nusikaltimas V. Krėvės prospekte įvykdytas apie 10–11 val., antrasis – Pramonės prospekto daugiabutyje – 12–13 valandą.
R. Bradūno pateiktais duomenimis, 22-ejų auka yra įtariamojo pusseserė, o vyresnę – 24-erių auką su asmeniu sieja buto nuoma.
Nužudymas sukrėtė bendruomenę
B. Mikutavičius yra kilęs iš Tauragės rajono Žygaičių kaimo. Kaimo bendruomenė sukrėsta dėl visoje šalyje nuskambėjusio nužudymo.
B. Mikutavičius baigė Žygaičių gimnaziją.
„Jie abu, tiek nužudyta mergaitė, tiek jis užaugo mūsų akyse. Negalime atitokti, visi čia išgyvena šoką“, – kalbėjo vietos žmonės.
Tiek aukos, tiek B. Mikutavičiaus šeimas vietiniai mini tik geru žodžiu.
„Abi šeimos labai normalios. Galite įsivaizduoti, kaip čia visi dabar jaučiasi. Visi yra sukrėsti“, – atsiduso viena iš gyventojų.
B. Mikutavičius dar turi brolį ir seserį.
„Šiuo metu net sunku įsivaizduoti, ką jaučia jo tėvai. Tiesa, tėtis gyvena dabar užsienyje, Beno tėvai buvo išsiskyrę“, – pasakojo vietiniai.
Nužudytosios mama: dar neturime kūno
Portalo žurnalistams telefonu atsiliepusi pirmosios nužudytos merginos mama pripažino, kad kol kas neturi jokių tikslių žinių apie kraupią nelaimę.
„Nieko mes nežinome. Dar neturime kūno“, – sunkiai rinkdama žodžius kalbėjo mama.
Ji prisipažino, kad neturėjo jėgų skaityti naujienų apie nužudymą, tačiau priėmė užuojautą ir širdingai padėkojo.
„Nepykite, bet dabar negaliu nieko pasakyti. Su dukra kalbėjome vakare ir dar iš ryto. O daugiau nieko nepasakysiu, atleiskite“, – kalbėjo moteris, sunkiai tvardydama jaudulį.
