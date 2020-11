Kauno apygardos teismo pamaloninto žudiko viltis išeiti į laisvę sužlugo

Už dvi žmogžudystes, įvykdytas per pustrečios paros, iki gyvos galvos įkalintas Audrius Sinkevičius vos mėnesį turėjo viltį vėl išeiti į laisvę. Šiandien Apeliacinis teismas panaikino Kauno apygardos teismo rugsėjo pabaigos sprendimą pakeisti jam skirtą bausmę į dešimties metų laisvės atėmimą.

Jau 22-ejus metus už grotų esantis 42-ejų A.Sinkevičius prašė Apeliacinio teismo dar švelnesnės bausmės. Esą nusikalto, būdamas vos devyniolikos. Ir per už grotų praleistą laiką, kuris sudaro beveik pusę jo gyvenimo, padarė išvadas. Todėl nori pagaliau išeiti į laisvę ir sukurti šeimą.

Prie A.Sinkevičiaus skundo Apeliaciniam teismui dėl esą per griežtos įkalinimą iki gyvos galvos jam panaikinusio Kauno apygardos teismo bausmės buvo pridėtas ir A.Sinkevičiaus mamos prašymas šią sušvelninti. Ji teigė priimsianti sūnų ir šiam padėsianti.

Tačiau minėtą Kauno apygardos teismo nutartį tenkinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos teikimą dėl bausmės A.Sinkevičiui peržiūrėjimo apskundė ir piestu prieš tai stojusi Kauno apygardos prokuratūros prokurorė. Ji prašė atsižvelgti ne tik į A.Sinkevičiaus padarytų nusikaltimų pobūdį – vieną asmenį mirtinai subadė, nes šis nenorėjo jam nemokamai duoti naminės degtinės butelį, kitą itin žiauriai subadė už tai, kad šis tarpusavio konflikto metu pagrasino įduosiantis jį policijai už ankstesnę žmogžudystę. Tai įvyko A.Sinkevičiui jau slapstantis Raseinių kolektyviniuose soduose. Nors pirmoji žmogžudystė buvo įvykdyta viename Alytaus daugiabutyje. Abiem atvejais jis buvo neblaivus. O iki sulaikymo dar spėjo įvykdyti kelis išpuolius grįžęs į Alytų, įtraukdamas į juos ir du nepilnamečius. Vienai žiauriai sumuštai ir suspardytai aukai buvo sunkiai sutrikdyta sveikata dėl dešimties litų, rastų jos piniginėje. Kito užpultojo daugiabučio laiptinėje galva daužyta į duris ir sieną dėl cigarečių pakelio.

Prokurorė savo teiginį, kad A.Sinkevičius ir toliau kelia pavojų visuomenei, grindė tuo, jog ir patekęs už grotų jis keturiolika kartų pažeidė vidaus tvarką. Tačiau pats A.Sinkevičius įrodinėjo, kad paskutinį kartą tai buvo prieš keturiolika metų. Ir buvo labiau linkęs akcentuoti, kad būdamas už grotų 24 kartus buvo skatintas už pavyzdingą elgesį bei gerą darbą.

Tačiau prokurorės bei A.Sinkevičiaus skundus nagrinėjęs Apeliacins teismas konstatavo, kad Kauno apygardos teismo nutartis pakeisti pastarajam skirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę į terminuotą dešimties metų laisvės atėmimą yra neteisėta ir nepagrįsta. Šis teiginys grindžiamas tuo, kad neišsamiai išanalizuoti ir netinkamai įvertinti A.Sinkevičių charakterizuojantys duomenys. Anot tokį sprendimą priėmusios trijų Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos, tai, kad A.Sinkevičius vis dar pavojingas visuomenei, teigia už grotų jo padaryti pažeidimai – ne kartą grasinta susidoroti su įkalinimo įstaigos darbuotojais bei nuolatiniai konfliktai su pastaraisiais dėl nustatytų vidaus tvarkos pažeidimų. Pavyzdžiui, paklodės suplėšimą, užkemšant ja nuleidimo vamzdį. Be to, per kratą pas dvi žmogžudustes jau įvykdžiusį A.Sinkevičių buvo rastas ir apie 25 cm ilgio užgaląstas metalinis strypas.