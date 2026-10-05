Kauno centre – ankstyvas BMW skrydis į šviesoforo stulpą

Eismo nelaimė Kaune, Gedimino gatvėje, prie KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto, įvyko spalio 5 d. Pranešimą apie įvykį Kauno apskrities policijos pareigūnai gavo 7.15 val.
Kaip teigta, minėtoje vietoje BMW vairuotoja nepraleido ir kliudė „Toyotą“, tada rėžėsi į stulpą, ant kurio – šviesoforas.
Laimė, per eismo įvykį žmonės nenukentėjo. Automobilių vairuotojai užsipildė eismo įvykio deklaraciją. Į nelaimės vietą buvo iškviesti „Kauno gatvių apšvietimo“ darbuotojai, kad fiksuotų ir įvertintų žalą dėl apgadinto šviesoforo.
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