Kauno oro uoste – agresyvaus lietuvio šou

nurimo tik uždėjus antrankius
2025-09-02 12:35 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno oro uoste pasieniečiams teko sulaikyti ir antrankiais tramdyti pasitinkančių keleivių terminale siautėjusį aiškiai neblaivų vyrą, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Triukšmavęs, plūdęsis, pareigūnams pasipriešinęs ir jų teisėtų reikalavimų nevykdęs agresyvus vyras atsidūrė Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto laikino sulaikymo patalpoje.

Šeštadienio popietę Kauno oro uoste dirbusių VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnų pagalbos paprašė kolegos iš Viešojo saugumo tarnybos. Jie oro uosto pasitinkančių keleivių terminale sulaikė vyrą, kuris viešoje vietoje elgėsi agresyviai, keikėsi, kabinėjosi prie aplinkinių žmonių, nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų ir pasipriešino jiems.

Uždaromas į laikino sulaikymo patalpą, šis akivaizdžiai neblaivus asmuo ir toliau aktyviai priešinosi, dėl to pasieniečiai buvo priversti panaudoti antrankius.

VSAT pareigūnai nustatė, kad sulaikytasis – 35-erių Lietuvos pilietis. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Apie įvykį pranešus Kauno policijai ir atvykus jos pareigūnams, vyras buvo perduotas jiems.

Jo laukia administracinė atsakomybė dėl viešosios tvarkos pažeidimo, neblaivaus pasirodymo viešoje vietoje, statutinio valstybės tarnautojo nurodymų ar reikalavimų nevykdymo bei garbės ir orumo pažeminimo.

