 Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai

Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai

2026-10-07 19:22 klaipeda.diena.lt inf.

Pareigūnų duomenimis, V. Krėvės prospekte ir K. Baršausko gatvėje buvo partrenkti dviratininkai.

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<span>Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai</span>
Kauno perėjose partrenkti du dviratininkai / Stop kadras ir skaitytojo nuotr.

Apie 16.17 val. gautas pranešimas apie „Volkswagen“ kliudytą dviratininką. 

Pirminiais duomenimis, 1988 m. gimęs, dviračiu važiavęs vyras partrenktas pėsčiųjų perėjoje.

Automobilį vairavo 1945 m. gimęs vyras, jis buvo blaivus.

Dviratininkas pristatytas į gydymo įstaigą. 

Kiek anksčiau, apie 15.50 val. buvo gautas kitas pranešimas apie avariją. 

K. Baršausko gatvėje automobilis „Suzuki“ kliudė elektrinį dviratį. Automobilį vairavo 1970 m. gimusi moteris, dviratį – 1957 m. gimęs vyras. 

Vyras buvo pristatytas į gydymo įstaigą. 

Šiame straipsnyje:
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