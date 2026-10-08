Kauno policija ieško dingusio Žydrūno: įvardijo kelis išskirtinius požymius

Kaip skelbiama policijos pranešime, jis spalio 5 d., apie 12 val., išvyko iš namų, esančių Kaune, Žalčio karūnos al., pilkos spalvos automobiliu „Subaru Legacy“, valst. nr. JSB027, ir iki šiol negrįžo.
Vyro požymiai: apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsiai rudų plaukų, mėlynos spalvos akių, ant kairės rankos, šalia alkūnės, turi randą. Eidamas gali šiek tiek šlubuoti. Išvykdamas galimai vilkėjo darbo aprangą: juodos spalvos darbo kelnes su šviesą atspindinčiomis geltonomis juostomis šonuose, tamsios spalvos bliuzonu, darbiniais batais su aulais.
Asmenų, žinančių vyro buvimo vietą, jį mačiusių ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Santakos policijos komisariato pareigūnus tel. nr. +370 700 60683 arba el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos telefonu 112.
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