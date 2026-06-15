 Kauno ugniagesiams – darbinga popietė

Kauno ugniagesiams – darbinga popietė

2026-06-15 17:05 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmadienis – lietingas, bet ugniagesiai gelbėtojai vis tiek turėjo nedaug atokvėpio minučių.

Po pietų portalo kauno.diena.lt skaitytojas užfiksavo specialiųjų tarnybų sujudimą Savanorių pr. Paaiškėjo, kad aliarmas čia kilo dėl degusios orkaitės. Pavojinga situacija akimirksniu išspręsta.

„Pajėgos greitai susitvarkė. Jau grįžta“, – sakė Kauno ugniagesių budėtojas.

Netrukus portalo kauno.dena.lt fotografas pastebėjo daug ugniagesių transporto prie Studentų g.  Kauno ugniagesių budėtojas patikslino, kad buvo gautas iškvietimas dėl galimo gaisro Rimvydo g. Pajėgos čia atvyko operatyviai 16.04 val. Vis tik šis iškvietimas įvertintas kaip nepagrįstas, gaisro nerasta. Nuotraukose matyti, kad gelbėtojai sustojo ir bendravo su vienu gyventojų.

Šiame straipsnyje:
ugniagesiai
svilo puodas
ugniagesių iškvietimai

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