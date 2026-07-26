Kelyje A8 – dvi identiškos avarijos: į ligoninę išgabenti du motociklininkai

Į eismo nelaimių vietas sekmadienio popietę lėkė visos specialiosios tarnybos – policija, medikai ir ugniagesiai.
Kaip nurodė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintysis pareigūnas, pirmoji avarija įvyko 11.20 val. Kėdainių rajone, ties Nociūnų kaimu. Čia lengvasis automobilis susidūrė su motociklininku.
Anot ELTOS, lengvuoju automobiliu vyko keturi asmenys, vairuotojas nebuvo prispaustas, jis pats išlipo iš automobilio.
Motociklo vairuotojas buvo sąmoningas, jis išvežtas į gydymo įstaigą.
Antroji avarija Kauno rajone fiksuota 12.02 val., ji – identiška. Tik čia po susidūrimo automobilis ir motociklas, anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūno, užsiliepsnojo, tad liepsnas tramdė ugniagesiai.
Per avariją nukentėjo motociklininkas, jis išgabentas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, per avariją sužalotas ir motociklu vykęs keleivis.
Gelbėtojams teko nuo kelio patraukti apgadintas transporto priemones.
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