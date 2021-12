Kerštingojo karštakošio fiasko: labiausiai jis nuskriaudė pats save

Buvo gudresnių

Per šį išpuolį, surengtą pernai – per Policijos dieną, K.S. dar buvo vienos Kauno gimnazijos dvyliktokas. Ir tas pats Kauno apylinkės teismas jau buvo prieš kelis mėnesius pusmečiui apribojęs jo laisvę dėl ankstesnio viešosios tvarkos pažeidimo, be kitų įpareigojimų nurodydamas ir tiek laiko nuo 22 iki 6 val. neišeiti iš namų.

Tuo ir bandė prisidengti šis „gudrutis“, galiausiai pergudravęs pats save.

Naujas K.S. nusikaltimas buvo įvykdytas pernykštę spalio 2-ąją, apie 23.45 val., t.y., kai jis, laikantis jau minėto teismo įpareigojimo, privalėjo būti savo namuose Vilijampolėje. Tačiau buvo užfiksuotas vaizdo kamerų visai kitame Kauno gale – Žemuosiuose Šančiuose. Nors jį demaskavusiems pareigūnams K.S. dar bandė įrodinėti, kad skrupulingai laikosi minėto teismo įpareigojimo. Tačiau stojęs dėl šio svetimo turto sugadinimo prieš teismą, jis, ir toliau neigdamas savo kaltę, jau jokių parodymų nebedavė.

Už K.S. teisme kalbėjo jo karštakošiško išpuolio liudytojai ir pareigūnų surinkti įkalčiai.

Pirmiausia, buvusi jo mergina išgirdo kieme dūžtančius įmonės automobilio stiklus netrukus po to, kai užblokavo vieną telefono numerį, kuriuo jai pradėta skambinti ir grasinti, vos įkėlus savo nuotrauką su šampano taure į socialinį tinklą „Instagram“. Tai buvo viena iš draugės gimtadienio, kurį ji tuo metu šventė Žemuosiuose Šančiuose, akimirkų.

Išbėgus kieman, „BMW 320D“, kuriuo ji buvo atvykusi į šį gimtadienį, atrodė iškalbingai. Buvo sudaužyti abu priekiniai jo žibintai bei priekinis stiklas, subraižyti variklio dangtis, du priešingų pusių priekinis ir galinis sparnai bei bagažinės dangtis, įbrėžti vienų priekinių durelių ir bagažinės stiklai. Žodžiu, anot draudikų, padaryta 4206,85 eurų vertės žala.

Įkalčiai – iškalbingi

Šoko ištiktai buvusiai K.S. merginai į pagalba atėjo netrukus įvykio vietoje pasirodžiusi jauna dviratininkų pora. Ji teigė prasilenkusi su trimis jaunuoliais, palikusiais šio nusikaltimo vietą bėgte. Po to, kai už kampo, iš kurio jie išbėgo, pasigirdo neįprasti iškalbingi garsai. O vienas iš šių jaunuolių – tamsiaplaukis ryškiais antakiais su raudona striuke dar grasino juos nuversti nuo dviračių, dėl ko ir buvo gerai įsidėmėta jo išvaizda.

Nuniokotu BMW, kuris buvo registruotas įmonės vardu, naudojusis buvusi K.S. mergina iš karto įvardijo galimą įtariamąjį. Nes buvo ne per seniausiai išsiskyrusi su tada dar 19-mečiu K.S. po pusantrų metų draugystės dėl nepakeliamo jo pavydumo ir karštakošiškumo.

Atpažino ji K.S. ir ne per toliausiai įvykio vietos esančios vaizdo kameros įraše, kuriame įamžinta, kaip jis su sėbrais ateina į nusikaltimo vietą, kurią jau palieka bėgte. Be to, jo telefono įeinančių ir išeinančių pokalbių išklotinė teigė, kad tuo metu, kai buvo niokojamas minėtas BMW, šis telefonas veikė Žemuosiuose Šančiuose, o ne Vilijampolėje, kaip buvo linkęs įrodinėti K.S., tikinęs ir, kad jokio piktumo savo buvusiai merginai po išsiskyrimo su šia neturintis, nes esą jau seniai ją pamiršęs.

Atpažino K.S. ir liudyti jo teisme sutikusi dviratininkė, su kuria jis prasilenkė, palikdamas nusikaltimo vietą.

Be to, pareigūnai, peržiūrėję K.S. socialinio tinklo „Instagram“ anketą, aptiko, kad už kelių savaičių po išpuolio jis ten įsikėlė savo nuotrauką su ta pačia raudona stiuke.

Riba jau pasiekta

K.S. bylą nagrinėjusiai teisėjai Indrei Averkienei abejonių dėl jo kaltės nekilo.

Teliko nuspręsti, kaip jį už tai nubausti. Turint galvoje, kad tai buvo jau ketvirtoji sparčiai kriminalinę karjerą darančio K.S. akistata su Temide. Ir antrąjį teistumą lydėjusios 2 tūkst. eurų baudos, skirtos daugiau kaip prieš metus – jau po BMW nuniokojimo už neteisėtą disponavimą narkotikais, jis lig šio nesumokėjęs. O už dešimt dienų po minėtos bausmės skyrimo dar išgirdo ir nuosprendį už vagystę, dėl kurios jam skirtas jau laisvės apribojimas iki vienerių metų, dar papildomai įpareigojant šešis mėnesius neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį.

Teisėja I.Averkienė skyrė K.S. jau maksimalų, pagal Lietuvos įstatymus, dvejų metų laisvės apribojimą su įpareigojimu visą šį laiką naktimis būti namuose ir dirbti arba mokytis bei per du mėnesius sumokėti lig šiol nesumokėtą 2 tūkst. eurų baudą, nes teks turėti reikalų su antstoliais.

Be to, iš K.S. „Lietuvos draudimas“ priteista ir jau minėta daugiau kaip 4 tūkst. eurų suma, kuri buvo sumokėta jo nuniokoto BMW savininkei – vienai Kauno įmonei. Žodžiu, jo buvusi mergina šio išpuolio metu finansiškai nenukentėjo. Tik dar kartą įsitikino, kad teisingai padarė, jog išsiskyrė su K.S.