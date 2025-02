Kiek iš viso nukentėjusiųjų nuo Filipavičiaus, teisiamo dėl devynmetės pagrobimo?

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, minėtą ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai gavo informacijos, kad G. Filipavičius gali būti padaręs ir seksualinių nusikaltimų prieš pilnametes moteris, dar prieš perduodant teismui jo bylą dėl devynmetės pagrobimo.

Įtarimas išžaginus bei seksualiai prievartavus vieną moterį G. Filipavičiui buvo pareikštas dar pernai rudenį.

Anot teisėsaugininkų, šio nusikaltimo aplinkybės dar nustatinėjamos. G. Filipavičius bendradarbiauti su jais nelinkęs. Be to, be seksualinių nusikaltimų prieš šią moterį jis įtariamas ir kitomis nusikalstamomis veikomis.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Papildomai tepasakyta, kad ir šie nusikaltimai padaryti Kaune. Ir gerokai prieš devynmetės pagrobimą.

„Tų nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau“, – kol kas tik mįslėmis kalba teisėsaugininkai, nei patvirtinantys, nei paneiginatys, kad nukentėjusioji epizode, dėl kurio jau pareikštas įtarimas, – užsienietė. Oficialiai nepatvirtintais duomenimis, – Ukrainos pilietė.

52 Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos

Nei patvirtina, nei paneigia teisėsaugininkai ir įtarimus, kad naujos kriminalinės G. Filipavičiaus uodegos išlindo ištyrus tai, kas buvo išgabenta iš garažo, kuriame jis rastas su pagrobta devynmete.