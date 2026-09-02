Kruvina Rugsėjo 1-oji: perėjoje partrenkta mama ir vaikas

Kaip pranešė Kauno apskrities policija, eismo nelaimė įvyko rugsėjo 1 d. apie 8.40 val. Žeimenos gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1991 metais moters vairuojamas automobilis „Toyota“ nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje partrenkė 1987 metais gimusią pėsčiąją ir mažametį, gimusį 2020 metais.
Nukentėjusieji dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.
Eismo nelaimės aplinkybės tiriamos.
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