Lietingą rytą automobilis pakibo ant skardžio

Socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo įraše matyti, kad lengvasis automobilis pakibęs ant skardžio. Po smūgio jis sukosi ir sustojo statmenai važiavimo krypčiai.
Pareigūnai apie šią nelaimę, įvykusią netoli Lietuvos zoologijos sodo, informuoti. Netrukus žadėjo pateikti daugiau informacijos.
PAPILDYSIME.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja, kad penktadienio dieną daug kur palis, Vakarų Lietuvoje vyraus trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, rytiniuose rajonuose daug kur 15-18 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas daugiausia pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomi trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai