Mažametis – vis dar nerastas: policija turi svarbų prašymą

„Paieška toliau vykdoma. Turime papildomą pranešimą, kad vakar vakare kažkoks žmogus jį matė Partizanų g. Pagal tuos adresus ir važinėjame“, – šeštadienio rytą portalui kauno.diena.lt sakė policijos budėtojas. Pridūrė, kad berniuko telefonas išjungtas.
Pareigūnai turi prašymą: jeigu pastebėjote dingusį asmenį, apie tai praneškite iš karto. Minėtu atveju, ieškomas berniukas galimai matytas 20.30 val. penktadienį, o apie tai pranešta tik šeštadienį ryte.
Ieškomojo požymiai: apie 140 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Vilkėjo juodos spalvos „Nike“ sportinį kostiumą, avėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalios spalvos kuprinę.
Kauno policijos atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad mažametis dingsta ne pirmą kartą. Į teisėsaugą dėl dingimo kreipėsi globėja.
Asmenų, mačiusių ar žinančių Audriaus Š. buvimo vietą bei galinčių suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos PK pareigūnus telefonu +370 700 64 821 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.
Pastaraisiais mėnesiais Kaune fiksuota ir daugiau nepilnamečių paieškų atvejų, tačiau dauguma jų baigėsi sėkmingai – vaikai buvo rasti ir perduoti artimiesiems. Pareigūnai tikisi, kad ir šįkart visuomenės pagalba padės kuo greičiau surasti dingusį berniuką.
Gyventojai raginami atidžiau apsižvalgyti viešose vietose, prekybos centruose, parkuose ar kitose jaunimo susibūrimo erdvėse. Net ir iš pirmo žvilgsnio nereikšminga informacija gali būti labai svarbi.
Šeštadienį apie 21 val. portalas kauno.diena.lt Kauno policijos atstovų paprašė pateikti naujausią informaciją. Jų teigimų, berniukas dar nerastas.
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